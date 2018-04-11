В Ижевске медработникам-инвалидам сообщили о массовом сокращении

Выяснилось, что в кабинетах, где часть из них трудилась не один десяток лет своей жизни, внезапно выявили вредные для труда условия. Тем, кто не желает менять свою должность на менее оплачиваемую, предложили уволиться по собственному желанию, в противном случае пригрозили избавиться от них по статье. Об этом «РГ» рассказала медсестра офтальмологического кабинета Елена Стробыкина.

Стоит отметить, что ГКБ №6 — самое крупное лечебно-профилактическое учреждение Ижевска . В его состав входят четыре больничных комплекса, две детских поликлиники, патологоанатомическое отделение, стоматологическая поликлиника и центр охраны здоровья семьи и репродукции (в общей сложности — около 1,7 тысячи медработников), а в начале года здесь сменили главного врача.

— В феврале нас собрали и сообщили: будут думать, что делать с инвалидами. Якобы в больнице вредные условия труда и нас будут увольнять, либо куда-то переводить. Месяц было затишье, а 4 апреля вызвали в кабинет старшей медсестры и заявили, что инвалиды из-за вредных условий труда работать больше не могут. Нас трясет, каждого хватает один из инспекторов: пиши заявление по собственному желанию на расчет, иначе мы вас всех по статье уволим с записью в трудовой, и вы больше ни в одну больницу не устроитесь. Я говорю: дайте мне подумать. Мне ответили: некогда думать, 6 апреля вы на работу уже не выходите, — рассказала Елена Стробыкина «РГ» и показала свою индивидуальную программу реабилитации.

У Елены третья группа инвалидности: остеохондроз и грыжа. Согласно рекомендациям, ей нельзя переохлаждаться и поднимать тяжести, а в заключении ее личной программы реабилитации написано: «Противопоказан труд с выраженной напряженностью, активным участием левой руки, в неблагоприятных микроклиматических условиях. Способна выполнять труд медсестры в обычных производственных условиях с уменьшением объема работы (0,75 ставки)».

Однако это не помешало администрации больницы требовать от медсестры увольнения со своей должности. Хотя в той же больнице ей сначала предложили несколько вакансий: работником регистратуры на 1,25 ставки, медсестрой в кабинете врача-терапевта на 0,25 ставки или уборщицей на 3,5 ставки.

— Получается, что медсестрой глазного кабинета, где нужно поднимать только грузики по 10 граммов, я работать не могу, а там, где ведра по 10 килограммов — могу. Уборщицей хоть на три с лишним ставки в гнойной хирургии вкалывай. Я, конечно, могу устроиться медрегистратором, но там зарплата в два раза меньше, да и по показаниям я могу работать на своем прежнем месте. Начальник отдела кадров сказала мне, что сейчас во всех больницах инвалидов будут убирать, и тоже посоветовала написать на расчет. Я сказала, что ничего писать не буду, а 10 апреля они звонили старшей сестре, спрашивали, на каком основании она допускает меня к работе, — пожаловалась Елена.

По ее словам, таким же методом из больницы недавно уволилась «по собственному желанию» единственный в их корпусе бесплатный невропатолог.

Сама Елена группу инвалидности получила в 2012 году и с того времени никто никаких претензий ей не предъявлял, даже отправляли на учебу.

минздраве Удмуртии сложившуюся ситуацию объяснили тем, что на подведомственном контроле, действительно, прошла проверка по трудовому законодательству на соответствие требованиям санитарных правил, гигиенических требований к условиям труда инвалидов. Конкретно по ГКБ №6 ситуацию в министерстве комментировать отказались, но сообщили, что подобные случаи были в Республиканском клинико-диагностическом центре.

— Они отчитались, что будут пересматривать оценку труда каждого рабочего места или переводить с согласия инвалида на квоту безвредных условий труда, но если не согласятся — тогда, соответственно, человек будет увольняться. На сегодня там увольнений нет. Есть статья 212 Трудового кодекса РФ , которая указывает: работодатель обязан не допустить работника к исполнению трудовых обязанностей в случае медицинских противопоказаний. У каждого инвалида есть реабилитационная карта, где установлен запрет на вредные факторы. Куда деваться работодателю? — прокомментировала начальник управления организационной, правовой и кадровой работы минздрава Удмуртии Ольга Антонова

На вопрос «РГ», почему же увольняют сотрудников, реабилитационная карта которых позволяет им остаться на своем прежнем месте, она ответила:

— Не может быть. Мы сейчас взяли эту ситуацию на контроль. Не допустим повального увольнения.

Комментарий

Андрей Коновал , сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие»:

— Людей вводили в заблуждение. Нормативные акты говорят: сама по себе инвалидность и вредные условия труда не означают, что работодатель имеет право уволить сотрудника, а условия труда несовместимы с его состоянием здоровья. В таком случае предварительно комиссия должна была провести медосвидетельствование и выдать медицинское заключение по каждому работнику в отдельности. С моей точки зрения, это делается, просто чтобы сократить штат и за счет сэкономленных на зарплате денег, поднять средний показатель зарплаты по учреждению.