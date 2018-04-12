Из больницы Ижевска увольняют медиков-инвалидов

— В феврале нас собрали и сообщили: будут думать, что делать с инвалидами. Якобы в больнице вредные условия труда. Месяц было затишье, а 4 апреля вызвали в кабинет старшей медсестры и заявили, что инвалиды работать больше не могут. Нас трясет, каждого хватает один из инспекторов: пиши заявление по собственному желанию на расчет, иначе мы вас всех по статье уволим с записью в трудовой, и вы больше ни в одну больницу не устроитесь. Я говорю: дайте подумать. Мне ответили: некогда думать, — говорит Елена Стробыкина и показывает свою индивидуальную программу реабилитации.

Тем, кто не поменяет свою должность на менее оплачиваемую, предложили уволиться по собственному желанию

У Елены третья группа инвалидности. Согласно рекомендациям, ей нельзя переохлаждаться и поднимать тяжести, а в заключении ее личной программы реабилитации написано: «Противопоказан труд с выраженной напряженностью, активным участием левой руки, в неблагоприятных микроклиматических условиях. Способна выполнять труд медсестры в обычных производственных условиях с уменьшением объема работы (0,75 ставки)».

Однако это не помешало администрации больницы требовать от медсестры увольнения со своей должности. Хотя в той же больнице ей сначала предложили несколько вакансий: работником регистратуры на 1,25 ставки, медсестрой в кабинете врача-терапевта на 0,25 ставки и… уборщицей на 3,5 ставки.

ГКБ N 6 — самое крупное лечебно-профилактическое учреждение Ижевска . Здесь работают в общей сложности около 1,7 тысячи медработников. В начале года здесь сменили главного врача. С «новой метлой» и начались увольнения. И самое интересное, в местном минздраве об этом знают и, судя по всему, инициативу главврача поддерживают, ссылаясь на Госинспекцию труда республики.

— В лечебных учреждениях у нас проводились проверки по охране труда, в том числе и по отношению к инвалидам, — заявляют там. — И ГКБ N 6 не исключение. Уведомления получили 29 человек, имеющие инвалидность и работающие во вредных условиях труда. Всем им предложен перечень вакансий с допустимыми условиями труда. В настоящее время 14 человек на предложенные варианты не согласились.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал с этим не согласен.

— Людей вводили в заблуждение, — считает он. — Нормативные акты говорят: сама по себе инвалидность и вредные условия труда не означают, что работодатель имеет право уволить сотрудника, а условия труда несовместимы с его состоянием здоровья. В таком случае предварительно комиссия должна была провести медосвидетельствование и выдать медицинское заключение по каждому работнику в отдельности. С моей точки зрения, это делается, просто чтобы сократить штат и за счет сэкономленных на зарплате денег, поднять средний показатель зарплаты по учреждению.