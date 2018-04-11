Более 50 законов разработают для ускорения внедрения цифровых технологий 

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Свыше 50 законопроектов разработают в ближайшие два года в рамках программы «Цифровая экономика», около половины из них внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году. Об этом в среду на IPQuorum-2018 журналистам сообщил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
"В ближайшие два года стоит задача, согласно утвержденного плана, разработать более 50 законопроектов, в этом году примерно половина из них, как мы рассчитываем, уже должна быть внесена в Госдуму. Работа над этими законопроектами — это важно подчеркнуть — поле малого бизнеса. И те законопроекты, которые разрабатывают Фонд Сколково — мы лишь выступаем как площадка, которая организовывает общение", — сказал Дроздов.
Говоря о направлениях работы в рамках программы, в качестве приоритетного Дроздов выделил формирование законодательства об обороте данных и вопросы идентификации при совершении сделок. По мнению председателя правления Фонда, решение этих первоочередных задач позволит «избавиться от бумажного оборота во взаимоотношениях с юридическим лицом и хозяйствующим объектом».
"Это и тонкие темы, связанные с криптовалютами, с пониманием, как может быть технология блокчейн внедрена в правовую систему, и другие вопросы, которые будут развиваться в течение этого года", — добавил Дроздов.
Программу «Цифровая экономика» разработали в июле 2017 года. Она состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, информационная безопасность и информационная инфраструктура.
IPQuorum 2018 собрал свыше 500 участников из более чем 30 стран и проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он посвящен проблемам интеллектуальной собственности и цифровых технологий. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.