Более 50 законов разработают для ускорения внедрения цифровых технологий

"В ближайшие два года стоит задача, согласно утвержденного плана, разработать более 50 законопроектов, в этом году примерно половина из них, как мы рассчитываем, уже должна быть внесена в Госдуму. Работа над этими законопроектами — это важно подчеркнуть — поле малого бизнеса. И те законопроекты, которые разрабатывают Фонд Сколково — мы лишь выступаем как площадка, которая организовывает общение", — сказал Дроздов.

Говоря о направлениях работы в рамках программы, в качестве приоритетного Дроздов выделил формирование законодательства об обороте данных и вопросы идентификации при совершении сделок. По мнению председателя правления Фонда, решение этих первоочередных задач позволит «избавиться от бумажного оборота во взаимоотношениях с юридическим лицом и хозяйствующим объектом».

"Это и тонкие темы, связанные с криптовалютами, с пониманием, как может быть технология блокчейн внедрена в правовую систему, и другие вопросы, которые будут развиваться в течение этого года", — добавил Дроздов.

Программу «Цифровая экономика» разработали в июле 2017 года. Она состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, информационная безопасность и информационная инфраструктура.