VTB Capital прекратил аналитическое покрытие бумаг Rusal и En+

«В связи с изменениями в распределении ресурсов в рамках исследований мы прекращаем покрытие En+ UC Rusal », — говорится в сообщении.

По состоянию на 30 Марта 2017 года VTB Capital рекомендовал покупать бумаги Rusal на Гонконгской бирже с целевым ориентиром на горизонте одного года 6,7 гонконгского доллара.

По состоянию на 14 декабря 2017 года VTB Capital рекомендовал покупать бумаги En+ на Лондонской фондовой бирже с целевым ориентиром на горизонте одного года 20 долларов США.