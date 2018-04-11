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VTB Capital прекратил аналитическое покрытие бумаг Rusal и En+
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VTB Capital прекратил аналитическое покрытие бумаг Rusal и En+ 

Rambler News Service 57 минут назад
«В связи с изменениями в распределении ресурсов в рамках исследований мы прекращаем покрытие En+ и UC Rusal», — говорится в сообщении.
По состоянию на 30 Марта 2017 года VTB Capital рекомендовал покупать бумаги Rusal на Гонконгской бирже с целевым ориентиром на горизонте одного года 6,7 гонконгского доллара.
По состоянию на 14 декабря 2017 года VTB Capital рекомендовал покупать бумаги En+ на Лондонской фондовой бирже с целевым ориентиром на горизонте одного года 20 долларов США.
На прошлой неделе США ввели санкции против Олега Дерипаски и его компаний «Русал» и En+.
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