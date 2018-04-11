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Европейские депутаты призвали мир признать выбор народа Крыма
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Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Европейские депутаты призвали мир признать выбор народа Крыма 

Авторадио 54 минуты назад
Европейские депутаты призвали мировые сверхдержавы пересмотреть вопрос Крыма. На анонсирующей пресс-конференции IV Ялтинского международного экономического форума европейские депутаты также объяснили значимость этой площадки для укрепления связей России и Европы. На четвертый ялтинский форум прибудут делегации Австрии и Германии в качестве почетных гостей. В австрийской столице сегодня пройдет конференция, посвященная инвестиционным возможностям полуострова. Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму с 19 по 21 апреля. Его участниками станут более 3 тыс. человек из 63 стран мира, включая представителей Европы, Латинской Америки, Азии и Африки.
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