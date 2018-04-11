Медведев заявил о возможности продвижения России в рейтинге Doing Business 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия за шесть лет значительно продвинулась в рейтинге Всемирного банка Doing Business, однако необходимо занять еще более высокую строчку в рейтинге, все предпосылки для этого есть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы стартовали с низкого уровня. В 2012 году Россия занимала 120-е место в рейтинге Doing Business… Тогда нашими ближайшими соседями по рейтингу были Кабо-Верде и Коста-Рика. Нельзя сказать, что за шесть лет мы добились идеальных условий, проблем еще хватает. Но мы поднялись в рейтинге на 85 позиций и заняли 35-е место", — сказал премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом правительства за прошедшие шесть лет. он отметил, что ни одна страна в мире не добивалась таких результатов за столь короткий срок.
Теперь Россия стоит в рейтинге рядом с Японией, напомнил он. «И есть все предпосылки, чтобы двигаться вперед и дальше», — считает Медведев.
Доклад «Ведение бизнеса» составляется уже 15 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов. Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге со 120-й позиции в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.
В настоящее время РФ имеет два рейтинга инвестиционного уровня от «большой тройки» рейтинговых агентств. Международное рейтинговое агентство S&P в феврале повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», а агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.