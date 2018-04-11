Ещё
Медведев заявил о возможности продвижения России в рейтинге Doing Business
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Медведев заявил о возможности продвижения России в рейтинге Doing Business 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия за шесть лет значительно продвинулась в рейтинге Всемирного банка Doing Business, однако необходимо занять еще более высокую строчку в рейтинге, все предпосылки для этого есть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы стартовали с низкого уровня. В 2012 году Россия занимала 120-е место в рейтинге Doing Business… Тогда нашими ближайшими соседями по рейтингу были Кабо-Верде и Коста-Рика. Нельзя сказать, что за шесть лет мы добились идеальных условий, проблем еще хватает. Но мы поднялись в рейтинге на 85 позиций и заняли 35-е место", — сказал премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом правительства за прошедшие шесть лет. он отметил, что ни одна страна в мире не добивалась таких результатов за столь короткий срок.
Теперь Россия стоит в рейтинге рядом с Японией, напомнил он. «И есть все предпосылки, чтобы двигаться вперед и дальше», — считает Медведев.
Доклад «Ведение бизнеса» составляется уже 15 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов. Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге со 120-й позиции в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.
В настоящее время РФ имеет два рейтинга инвестиционного уровня от «большой тройки» рейтинговых агентств. Международное рейтинговое агентство S&P в феврале повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», а агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.
РИА Новости: последние новости
В Германии заявили о продлении режима пограничного контроля Аркадий Ротенберг вернулся компанию-подрядчик моста в Крым Путин не планирует встречаться с бизнесменами, попавшими под санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7663
Медведев анонсировал отставку правительства204
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии223
Украина начала операцию «Граница-2018»64
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров128
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение