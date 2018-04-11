Медведев назвал АПК гордостью России

Выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме Дмитрий Медведев заявил, что Россия достойно прошла последние шесть лет, который стал для страны «стресс-тестом». Итогом, по его мнению, стало создание «стабильной макроэкономической среды». Премьер подчеркнул, что сегодня экономика гораздо меньше зависит от внешних условий, она может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Это было достигнуто «без изменения налоговой нагрузки», а за счет оперативной настройки бюджетной системы применительно к новым условиям, а также улучшения администрирования и оптимизации госрасходов.

Среди основных достижений в экономике, премьер, прежде всего, отметил результаты, достигнутые в агропромышленном комплексе.

"Российский АПК — это действительно наша гордость. В 2017 году прирост производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 году составил более 20 процентов в хозяйствах всех категорий", — сказал глава кабмина.

По его мнению, была значительно снижена зависимость внутреннего рынка от импорта. Например, в 2017 году урожай зерновых составил более 135 миллионов тонн. Такой бурный рост Медведев связывает, прежде всего, с «небывалой ранее господдержкой АПК», отметив что «за шесть лет из федерального бюджета было направлено более одного триллиона 200 миллиардов рублей». Среди основных методов господдержки в этой сфере Медведев отметил увеличение размера грантов для фермеров, расширение посевной площади до 80 миллионов гектаров и создание сети оптово-распределительных центров, которые необходимы, так как Россия активно выходит на новые рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

"В прошлом году экспорт сельхозпродукции и продовольствия составил более чем 20 миллиардов долларов, это хорошее достижение", — указал председатель правительства.

Также Медведев призвал к разумному замещению промышленного импорта, назвав это одной из главных долгосрочных задач России, пояснив, что речь не идет о тотальном вытеснении всего импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость приобрела критический характер.

Среди основных целей, премьер-министр отметил важность активной господдержки малого и среднего бизнеса. По его словам, за шесть лет количество малых и средних предприятий увеличилось приблизительно на треть, а в начале этого года превысило шесть миллионов. Вклад этого сектора в экономику вырос до 22,3%.

Говоря о стартапах, Медведев подчеркнул, что их суммарная выручка в «Сколкого» превысила 150 млрд рублей. Поддержка стартапов поможет экономике экономика РФ «подготовится к ответу на глобальные технологические вызовы».

"Параллельно мы выстраиваем инфраструктуру поддержки инновационной деятельности. За счет различных институтов развития мы поддержали почти 6 тысяч стартапов во всех сферах", — отметил Медведев.