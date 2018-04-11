МФЦ поменяли практику общения людей с государством, заявил Медведев

"Настоящий прорыв произошел в сфере оказания госуслуг. Я имею в виду многофункциональные центры. Благодаря им поменялась практика общения людей с государством. Теперь почти каждый житель страны в «едином окне» и за один запрос может получить около 30 видов госуслуг и порядка 150 муниципальных. Не нужно бегать за справками по инстанциям, стоять в многочасовых очередях, общаться с посредниками", — сказал Медведев.

По его словам, к 1 марта 2018 года открыты уже около трех тысяч центров, а доля граждан, которые теперь могут пользоваться их услугами, достигла 96%. На 1 января 2013 года их было всего 12%.

"Центры продолжают открываться. Мы передаем им все больше полномочий. Этот проект оказался настолько удачным, что и для бизнеса, для ведения предпринимательской деятельности такие центры начали предоставлять услуги", — рассказал премьер.