Посетители парка «Красная Пресня» смогут понаблюдать за звездами

Парк «Красная Пресня» 12 апреля приглашает жителей района к себе в гости. Сотрудники учреждения предлагают гостям поучаствовать в наблюдении за звездами.

На официальной странице парка «Красная Пресня» в социальных сетях сообщили, что настройку телескопа предоставят участникам сообщества любителей астрономии «Урания». Они установят аппарат по Полярной звезде.

Кроме того, гостям парка представится возможность сделать фотографии планет на специальную камеру. Среди небесных светил могут оказаться Венера и Юпитер. Готовые снимки пришлют на электронную почту.

Отметим, что астрономические наблюдения состоятся только в ясную погоду.

Гостей ждут с 20:00 до 22:00 по адресу: улица Мантулинская, дом 5.