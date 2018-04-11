Колесо обозрения появится в парке «Пехорка» в Балашихе в 2019 году

Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил во время выездного совещания в парке.

В ходе выездного совещания Сергей Юров проинспектировал ход работ по реконструкции парка, оценил качество работ, пообщался с представителями подрядной организации и руководством парка.

Старые аттракционы, которые были установлены на территории парка, мы постепенно демонтируем. Мы связались с рядом компаний, которые занимаются установкой парковых аттракционов. Рассматриваем различные предложения. Планируем сделать большую зону аттракционов с пятидесятиметровым колесом обозрения. После завершения проектных работы мы выберем подрядчика, который будет инвестировать средства и проводить работы за свой счет

— Сергей Юров.

Он добавил, что всего в парке установят около 20 новых аттракционов. Работы планируется завершить в 2019 году.

После того, как будут демонтированы старые аттракционы, на летнее время в парке будут размещены легковозводимые аттракционы для детей: батут, прокат детских машинок и другие»

— Сергей Юров.