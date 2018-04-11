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Колесо обозрения появится в парке «Пехорка» в Балашихе в 2019 году
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Колесо обозрения появится в парке «Пехорка» в Балашихе в 2019 году 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил во время выездного совещания в парке.
В ходе выездного совещания Сергей Юров проинспектировал ход работ по реконструкции парка, оценил качество работ, пообщался с представителями подрядной организации и руководством парка.
Старые аттракционы, которые были установлены на территории парка, мы постепенно демонтируем. Мы связались с рядом компаний, которые занимаются установкой парковых аттракционов. Рассматриваем различные предложения. Планируем сделать большую зону аттракционов с пятидесятиметровым колесом обозрения. После завершения проектных работы мы выберем подрядчика, который будет инвестировать средства и проводить работы за свой счет
— Сергей Юров.
Он добавил, что всего в парке установят около 20 новых аттракционов. Работы планируется завершить в 2019 году.
После того, как будут демонтированы старые аттракционы, на летнее время в парке будут размещены легковозводимые аттракционы для детей: батут, прокат детских машинок и другие»
— Сергей Юров.
Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Министерством строительства и  России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
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