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Аверкиев и Юров покрасили забор во время субботника в Балашихе
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Аверкиев и Юров покрасили забор во время субботника в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Балашихи Сергей Юров и министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев покрасили забор в парке «Пехорка» во время проведения общегородского субботника.
В городском парке помогаем сотрудникам наводить порядок. Красим центральный забор со стороны улицы Парковой, вносим по мере возможностей вклад в благоустройство нашего любимого города
— Сергей Юров.
Вместе с сотрудниками городской администрации и дирекции парков Балашихи Сергей Юров и Андрей Аверкиев покрасили несколько секций чугунного забора у центрального входа в парк «Пехорка». Всего участники субботника покрасили более 70 метров забора. В парке также собрали более десяти мешков мусора. На субботник на территории зоны отдыха вышли свыше 40 человек.
Директор парка Александра Медведева провела для гостей экскурсию. В парке стартовал второй этап масштабного благоустройства. Рабочие ведут обустройство набережной. В 2017 году на территории зоны отдыха проложили пешеходные дорожки, установили детские площадки, смонтировали летнюю сцену и арку на входе.
Всего в общегородском субботнике в Балашихе принимает участие более 200 единиц техники и свыше 17 000 человек. На уборку городских территорий вышли управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, сотрудники учреждений культуры, спорта, здравоохранения, городских предприятий.
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