Аверкиев и Юров покрасили забор во время субботника в Балашихе

В городском парке помогаем сотрудникам наводить порядок. Красим центральный забор со стороны улицы Парковой, вносим по мере возможностей вклад в благоустройство нашего любимого города

— Сергей Юров.

Вместе с сотрудниками городской администрации и дирекции парков Балашихи Сергей Юров и Андрей Аверкиев покрасили несколько секций чугунного забора у центрального входа в парк «Пехорка». Всего участники субботника покрасили более 70 метров забора. В парке также собрали более десяти мешков мусора. На субботник на территории зоны отдыха вышли свыше 40 человек.

Директор парка Александра Медведева провела для гостей экскурсию. В парке стартовал второй этап масштабного благоустройства. Рабочие ведут обустройство набережной. В 2017 году на территории зоны отдыха проложили пешеходные дорожки, установили детские площадки, смонтировали летнюю сцену и арку на входе.

Всего в общегородском субботнике в Балашихе принимает участие более 200 единиц техники и свыше 17 000 человек. На уборку городских территорий вышли управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, сотрудники учреждений культуры, спорта, здравоохранения, городских предприятий.