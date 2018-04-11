Пляж Дананга залило сточными водами

После двух дней проливных дождей один из популярных пляжей Дананга залило черной зловонной жидкостью из канализации

Речь идет о пляже Мой Кхе, расположенного вдоль улицы Во Нгуен Джап. Подобная ситуация в этом месте происходит каждый год, жалуется корреспонденту Tuoi Tre News уличная торговка Ха:

Вода настолько ужасна, что никто не приезжает сюда купаться. Мой бизнес из-за этого терпит убытки

Как заявил директор компании по очистке воды в Дананге Май Ма, причиной этому стал двухдневный проливной дождь, затопивший канализацию, идущую вдоль пляжа. По его словам, в ближайшее время будет проведен комплекс работ по очистке пляжа и увеличению количества насосов.

Но в дальнейшей перспективе, заявил чиновник, следует задуматься о нормализации работы городской канализации, которую лучше спрятать поглубже в землю.

Источник: Tuoi Tre News