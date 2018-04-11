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Пляж Дананга залило сточными водами
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Пляж Дананга залило сточными водами 

Вьетнам сегодня 58 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
После двух дней проливных дождей один из популярных пляжей Дананга залило черной зловонной жидкостью из канализации
Речь идет о пляже Мой Кхе, расположенного вдоль улицы Во Нгуен Джап. Подобная ситуация в этом месте происходит каждый год, жалуется корреспонденту Tuoi Tre News уличная торговка Ха:
Вода настолько ужасна, что никто не приезжает сюда купаться. Мой бизнес из-за этого терпит убытки
Как заявил директор компании по очистке воды в Дананге Май Ма, причиной этому стал двухдневный проливной дождь, затопивший канализацию, идущую вдоль пляжа. По его словам, в ближайшее время будет проведен комплекс работ по очистке пляжа и увеличению количества насосов.
Но в дальнейшей перспективе, заявил чиновник, следует задуматься о нормализации работы городской канализации, которую лучше спрятать поглубже в землю.
Источник: Tuoi Tre News
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