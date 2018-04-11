Администрацию Приморья призвали увеличить расходы на обеспечение земель для многодетных транспортной и инженерной инфраструктурой

С таким обращением выступила Дума Артёма.

Дума Артемовского городского округа приняла обращение о необходимости увеличения средств краевого бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных образований на обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, транспортной и инженерной инфраструктурой. Обращение рассмотрели на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края

«Учитывая значительную недостаточность объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных для органов местного самоуправления на обеспечение ими транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Тарасенко А. В. с предложением рассмотреть возможность увеличения средств краевого бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных образований на вышеназванные цели», — говорится в проекте решения комитета.