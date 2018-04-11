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Администрацию Приморья призвали увеличить расходы на обеспечение земель для многодетных транспортной и инженерной инфраструктурой
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Администрацию Приморья призвали увеличить расходы на обеспечение земель для многодетных транспортной и инженерной инфраструктурой 

Prim.News 55 минут назад
С таким обращением выступила Дума Артёма.
Дума Артемовского городского округа приняла обращение о необходимости увеличения средств краевого бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных образований на обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, транспортной и инженерной инфраструктурой. Обращение рассмотрели на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края.
«Учитывая значительную недостаточность объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных для органов местного самоуправления на обеспечение ими транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Тарасенко А. В. с предложением рассмотреть возможность увеличения средств краевого бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных образований на вышеназванные цели», — говорится в проекте решения комитета.
Сегодня лидером по количеству выданных участков для многодетных семей является Владивосток — в его черте землю получили более двух тысяч семей. На втором месте — Уссурийск — более полутора тысяч семей, на третьем — Артем — более 900 семей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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