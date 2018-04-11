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«Газпром» и «Нафтогаз» решили снова работать вместе
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«Газпром» и «Нафтогаз» решили снова работать вместе 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российская компания «Газпром» и украинский «Нафтогаз» приступили к обсуждению контракта о поставках газа в Европу через территорию Украины после 2019 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости». Собеседники издания подчеркнули, что речь идет не о пересмотре действующего контракта, а о заключении нового соглашения, которое может начать действовать с 2020-го. По данным газеты, переговоры между российской и украинской сторонами находятся на ранней стадии, и какие именно условия обсуждали «Газпром» и «Нафтогаз», пока неизвестно.
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