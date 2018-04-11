Запуск модуля «Наука» могут перенести на 2019 год, сообщил источник

Запуск Многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции может быть отложен на вторую половину 2019 года, сообщил «КВ» источник в ракетно-космической отрасли.

«Науку» должны были отправить к КВС ещё в 2014 году, но в 2013 году в его топливной системе были обнаружены загрязнения. Отсек был отправлен на предприятие-изготовитель Центр имени Хруничева для устранения замечаний. В рамках этих работ модуль также получит новое оборудование — внешнюю площадку для размещения научного оборудования. В этой связи его полное название сменилось на МЛМ-У (Усовершенствованный).

«Модуль должны были отправить на космодром Байконур в апреле, но он все еще продолжает находиться на предприятии-изготовителе — в Центре им. Хруничева . Официально сроки запуска так и планируются на декабрь 2018 года, но в реальности все понимают, что он состоится не ранее второй половины 2019 года. Предварительно обсуждается возможность проведения пуска в августе следующего года», — рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что перенос запуска на конец лета следующего года может быть не последним и речь может идти о конце 2019 года. Он пояснил, что для подготовки к запуску «Наука» должна в течение 6-9 месяцев проходить подготовку на космодроме.

В текущих планах Роскосмоса запуск модуля стоит на 20 декабря, а стыковка к КВС — на 29 декабря 2018 года.

В среду глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко заявил журналистам, что МЛМ достроен и до конца года его отправят на космодром Байконур.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля КВС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать «дублера» в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление «Науки» не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей КВС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

В конце марта Роскосмос и РКК «Энергия» подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к КВС, должны быть проведены до июня 2018 года. От готовности отсека «Наука» зависят сроки завершения строительства всего российского сегмента КВС. С 2014 года на хранении в РКК «Энергия» хранится узловой модуль «Причал», в завершающей стадии изготовления находится Научно-энергетический модуль. Они последовательно должны быть пристыкованы к МЛМ. В случае принятия решение о завершении эксплуатации КВС в 2024 году три отечественных модуля должны быть отстыкованы, образовав национальную Российскую орбитальную станцию.