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Компания «РусАл» предупредила о риске технического дефолта из‑за санкций США
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Компания «РусАл» предупредила о риске технического дефолта из‑за санкций США 

РИАМО 9 апреля 2018
Фото: РИАМО
В компании «РусАл» считают, что ее включение в «черный список» США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств, передает в понедельник «Интерфакс».
«Компания считает высоковероятным, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития. При этом «РусАл» намерен исполнять свои существующие обязательства», — говорится в сообщении.
Публикация годового отчета компании может быть отложена, говорится в сообщении.
Компания сделала это заявление на фоне резкого снижения стоимости своих акций: на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% вслед за включением компании в «черный список» США, сообщает агентство Bloomberg.
В ходе торгов акции опускались до 2,76 гонконгского доллара.
Ранее Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний.
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