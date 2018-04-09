Компания «РусАл» предупредила о риске технического дефолта из‑за санкций США

компании «РусАл» считают, что ее включение в «черный список» США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств, передает в понедельник «Интерфакс»

«Компания считает высоковероятным, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития. При этом «РусАл» намерен исполнять свои существующие обязательства», — говорится в сообщении.

Публикация годового отчета компании может быть отложена, говорится в сообщении.

Компания сделала это заявление на фоне резкого снижения стоимости своих акций: на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% вслед за включением компании в «черный список» США, сообщает агентство Bloomberg

В ходе торгов акции опускались до 2,76 гонконгского доллара.

Ранее Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний.