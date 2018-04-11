Что объединяет священство в РПЦ, нановещества и ядерные отходы

Сергей Кривовичев — ученый-кристаллограф мирового масштаба, духовное лицо, глава Кольского научного центра и многодетный отец. Он родился в семье геологов и, конечно же, убежденных атеистов. Но к окончанию школы юноша пришел к православной вере, позднее крестился и получил сан диакона РПЦ . Как ученый он создает новые вещества, способные, в частности, «бороться» с ядерными отходами, а несколько месяцев назад возглавил Кольский научный центр — крупнейшее за полярным кругом подразделение Российской академии наук . Ученый рассказал о том, что позволяет ему оптимистично относиться к будущему науки, совмещать веру и геологию, а также обязанности руководителя крупной научной организации и многодетного отца.

Вера или наука

Стать ученым Сергею Кривовичеву было в прямом смысле написано на роду. Его дедушка, дядя, тетя были геологами. Отец — доктор геолого-минералогических наук, мать — доцент, кандидат геолого-минералогических наук, специализирующаяся на кристоллографии. «Я геолог как минимум в третьем поколении, и с детства понимал, что буду ученым», — подытоживает Сергей Владимирович. И жена Сергею попалась из ученой семьи: в ее роду был Владимир Вернадский — минералог, кристаллограф, геолог, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о живом веществе и биосфере, о переходе биосферы в ноосферу.

А вот к православию он пришел, скорее, вопреки обстоятельствам. В десятом классе Академической гимназии при ЛГУ учительница литературы рассказывала о русских писателях через призму христианства, и для Сергея великий Достоевский вдруг стал проводником к вере. А позже были и русские религиозные философы, например, Владимир Соловьев , которые помогли ему в поисках ответов на духовные вопросы. «Началом твердой веры, наверное, можно считать 1991 год, когда я крестился, это по времени произошло почти сразу после августовского путча, с этого времени я начал осознанно идти к церковной жизни», — рассказал Кривовичев.

Правда, в диаконы он был рукоположен лишь в 2006 году, через 15 лет после крещения. Говорит, что начал стремиться к этому почти сразу после крещения, еще в конце 1990-х, но из-за активной научной деятельности, нескольких лет работы за рубежом этот момент пришлось отложить. Сейчас Сергей Кривовичев служит в храме города Кировска, что недалеко от Апатитов, где находится Кольский научный центр.

Родители воцерковление сына приняли настороженно. Они считали, что посты могут повредить физическому и даже душевному здоровью сына, а кроме того, опасались, что «увлечение» верой поставит крест на науке. Все родительские опасения Сергей вскоре развеял.

Интуитивный принцип

Единственной поддержкой Сергея во всех его начинаниях была жена Ирина. У них было много общего: Ирина училась в том же вузе и тоже была верующей. Они начали встречаться и меньше чем через год поженились. Сейчас в семье семеро детей, старшие уже студенты. По стопам отца пока никто не пошел — ни в науке, ни в вере, и Сергей Владимирович считает это нормальным. «Вера — дело сердечное, интуитивное, его не навяжешь. До этого человек должен сам дойти», — рассуждает он. Правда, старшая дочь учится на химика и ходит в храм. Но в целом дети, как констатирует отец, относятся к религии скорее индифферентно.

С коллегами — и бывшими, и нынешними — никакого серьезного непонимания или конфликтов из-за религиозных убеждений не было. «Среди ученых есть и верующие, и атеисты, это мне не мешало никогда. Я опять-таки и здесь никогда не навязываю своих взглядов. Когда мы говорим о науке, то говорим только о ней, от личного отстраняемся», — делится ученый секретом успешного руководства. Хотя при этом признается, что наука церковной жизни несколько мешает. «Я на работе провожу время с девяти утра до девяти вечера, поэтому служить в храме могу только в выходные. К счастью, в епархии пока мне идут навстречу и позволяют такой вариант», — говорит Кривовичев.

Еще одним фактором успеха Кривовичев считает приверженность к демократическому стилю управления. Все вопросы в коллективе решаются коллегиально. Вместе с тем он убежден, что многие научные организации нуждаются в коренных преобразованиях. «Ученые часто живут теми же принципами, что лет 30 назад, при советском строе, а сейчас так наука жить уже не может. Поэтому стараюсь менять подходы, привлекать в науку молодые силы, например, активно начинаем сотрудничать с Мурманским арктическим государственным университетом, и в последнее время в этом есть положительные изменения», — говорит он.

Также Кривовичев отмечает изменение отношения к науке со стороны властей. На фундаментальные исследования начинают выделять средства, растет и финансирование в целом. «Поэтому на будущее науки в России я смотрю с оптимизмом», — заверяет глава Кольского научного центра.

Молекулы из будущего

Научная деятельность самого Кривовичева этот оптимизм только подтверждает. Ученый — автор множества исследований, публикаций, достижений в области кристаллографии и создания новых веществ на основе нанотехнологий. «Мир кристаллов привлек меня сразу, заворожил, я понял, что это мое», — признается ученый.

Его первым ярким впечатлением было исследование свойств и структуры двух новых кристаллов, найденных после извержения вулкана Толбачик на Камчатке. По окончании исследований один из них получил название георгбокиит в честь создателя российской школы кристаллохимии Георгия Бокии, другой был назван хлороменитом, что в переводе с древнегреческого означает «зеленая луна».

За годы в науке Кривовичев создал уже более 400 новых веществ. Среди них, например, наноструктуры на основе урана. «Это синтезированные трубчатые структуры, фактически материал будущего. На их основе могут быть созданы технологии переработки ядерных отходов, эти наночастицы в разы повышают растворимость радиоактивных элементов», — поясняет ученый, уточняя, что реально такие технологии могут быть созданы и поставлены на поток не раньше второй половины XXI века.

А вот титаносиликатные сорбенты, разработанные в Кольском научном центре, уже готовы к внедрению в промышленность. Они могут на порядки уменьшить объемы накопленных радиоактивных отходов, таким образом решив одну из главных экологических проблем нашего времени.

Сергей Кривовичев — признанный в мире ученый, лауреат премии президента РФ, член Российской академии наук, первый за последние 100 лет ученый, совмещающий это звание с саном священнослужителя. Совмещать две стези он намерен и дальше. Собирается даже получить более высокий духовный сан. Но когда именно это может произойти, не загадывает. Как и то, какие еще открытия ждут его в науке.