В Ростовской области введут «усиленные меры безопасности» 

С 25 мая по 25 июля 2018 года на территории Ростовской области вводятся усиленные меры безопасности, запрещающие оборот гражданского и служебного оружия в пределах объектов инфраструктуры, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу, а также в прилегающих к ним акваториях. Об этом со ссылкой на Росгвардию сообщили в пресс-службе регионального правительства. В указанный период запрещён вынос оружия и патронов из мест хранения, а также перемещение оружия на дачи, садовые участки и другие места. Кроме того, в регионах, где вводятся усиленные меры безопасности, согласно указу президента будет запрещена продажа всех видов оружия и боеприпасов. В этот перечень также включены взрывчатые и ядовитые вещества, за исключением медицинских препаратов, зарегистрированных в России.