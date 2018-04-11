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В России появилось первое учебное пособие о психологии футбольных болельщиков
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В России появилось первое учебное пособие о психологии футбольных болельщиков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Специалисты Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) представили учебное пособие о классификации футбольных болельщиков и особенностях их поведения.
По словам одного из авторов пособия, спортивного психолога Виктории Дихорь, специалисты выявили шесть основных типов футбольных фанатов: телевизионные болельщики, «кузьмичи», «карланы», «скарферы», «ультрас» и «хулс».
— Мы с командой на протяжении восьми лет занимались исследованием психологии футбольных болельщиков, — цитирует ТАСС Викторию Дихорь. — Мы составили первое в России учебное пособие о психологии футбольных фанатов: какие они бывают, какие у них есть особенности, чем зарубежные болельщики отличаются от российских.
По словам психолога, исследование фанатов и их психологии будет продолжено.
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