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В середине апреля в МИЭТ стартует III Школа предпринимательства
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В середине апреля в МИЭТ стартует III Школа предпринимательства 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Молодежный инновационный центр НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда совместно с ТОП Федеральных тренеров по молодежному предпринимательствуобъявляет о запуске III Школы предпринимательства МИЭТ. Целью образовательной программы является вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Курс рассчитан на молодых людей, которые хотели бы познакомиться с азами предпринимательства и открыть свой бизнес, а также на тех, чей бизнес функционирует не более двух лет. В течение последующих двух месяцев участники будут работать над личными бизнес-проектами, созданными «с нуля» или над «готовой бизнес-идеей».
В этом году в обучении примут участие действующие предприниматели, бизнес-тренеры и специалисты в области бизнеса и предпринимательства. По окончании школы участники получат специальные призы от организаторов. Среди них:
— один проект получит стажировку в ТОП Федеральных тренеров по молодежному предпринимательству, экскурсии по всем инфраструктурным организациям для технологических предпринимателей Москвы;
— один проект получит акселерацию от ТОП Федеральных тренеров по молодежному предпринимательству и команды Rutech;
— три проекта получат рекомендации в ведущие бизнес-инкубаторы страны и международные бизнес-инкубаторы;
— пять лучших команд получат аккредитации на всероссийские мероприятия по предпринимательству, в рамках программ «Ты — предприниматель» и Центров поддержки предпринимательства Москвы, форумы, выставки и т.д. ;
Лучшие технологические проекты получат возможность получить финансирование от Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ).
Подать заявку можно до 15 апреля, заполнив анкету.
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