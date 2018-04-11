Жительница Вологды зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Вологде выпившая женщина ударила сожителя ножом и попала в бедренную артерию. От полученной травмы мужчина скончался. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу Следственного комитета региона.

9 апреля

40-летний

мужчина вместе с 42-летней

сожительницей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Нетрезвая женщина дважды ударила собутыльника ножом в бедро. Рана оказалась смертельной.

По данным издания, это не первый случай, когда жительница Вологды хватается за нож во время ссоры с гражданским мужем. Теперь женщине грозит наказание по статье «Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть». Ведется следствие.