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Жительница Вологды зарезала сожителя во время пьяной ссоры
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Жительница Вологды зарезала сожителя во время пьяной ссоры 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Вологде выпившая женщина ударила сожителя ножом и попала в бедренную артерию. От полученной травмы мужчина скончался. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу Следственного комитета региона.
9 апреля
40-летний
мужчина вместе с  42-летней
сожительницей распивали спиртные напитки. В  какой-то  момент между ними произошел конфликт. Нетрезвая женщина дважды ударила собутыльника ножом в бедро. Рана оказалась смертельной.
По данным издания, это не первый случай, когда жительница Вологды хватается за нож во время ссоры с гражданским мужем. Теперь женщине грозит наказание по статье «Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть». Ведется следствие.
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