Флагманский офис «Мои документы» станет площадкой «Тотального диктанта»

В субботу, 14 апреля, в 14.00 во флагманском офисе «Мои документы» начнётся акция «Тотальный диктант». Центры госуслуг приглашают москвичей проверить свою грамотность!

«Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция, цель которой — показать, что быть грамотным нелегко, но вполне возможно. За тринадцать лет проведения эта акция объединила огромное количество людей — диктант проводится во всех уголках мира и даже в далёкой и холодной Антарктиде!

В этом году одной из площадок «Тотального диктанта» станет флагманский офис «Мои документы».

Центры госуслуг заботятся не только о качестве предоставления государственных услуг, но и о грамотности москвичей. К примеру, во всех центрах можно найти брошюры «Грамотный гражданин», где одновременно говорится о госуслугах и о правилах русского языка. Не остались без внимания и маленькие заявители — в детских уголках центров госуслуг появились развивающие книжки с раскрасками, задачками и заданиями на логику. Сейчас это пилотный проект, но, если москвичам понравится это приятное и полезное нововведение, книжки и останутся в столичных центрах госуслуг и в будущем.

Напомним: во флагманском офисе «Мои документы» сегодня можно получить свыше 170 государственных услуг и воспользоваться дополнительными сервисами. Здесь можно зарегистрировать транспортное средство, получить паспорт болельщика, проверить здоровье и воспользоваться услугами нотариуса. А теперь можно ещё и проверить знание русского языка!

Для участия в «Тотальном диктанте» необходимо лишь зарегистрироваться на сайте https://totaldict.ru/msk и выбрать площадку (Флагманский офис «Мои документы» ЦАО).

Флагманский офис «Мои документы» находится по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, дом 2, 1-й этаж).

Все центры госуслуг работают ежедневно с 8.00 до 20.00, а флагманский офис — с 10.00 до 22.00.