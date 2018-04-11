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На «Василеостровской» открыли дополнительные станционные двери
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На «Василеостровской» открыли дополнительные станционные двери 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Почти полвека были закрыты несколько станционных дверей на «Василеостровской». 11 апреля перрон станции стал длиннее. Об этом сообщила пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Щавель. С сегодняшнего утра на ст. Василеостровская для пассажиров открыты две дополнительные станционные двери, которые ранее долгое время были закрыты. pic.twitter.com/tty4eojJAT— Юлия Шавель (@JulieShavel) 11 апреля 2018 г.
Открытие дверей объясняют большой загруженностью третьей линии во время Чемпионата Мира летом 2018 года. Зеленая ветка будет связывать город и стадион на Крестовском острове. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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