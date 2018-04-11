За что воюют питерские «расследователи»

Мартовские выборы президента России, последовавшая за ними британская эскапада с отравленным шпионом Скрипалем, страшная трагедия в кемеровском торговом центре — эти и множество других новостей постепенно стирают в нашей памяти события дня вчерашнего. В том числе и те, забывать о которых никак нельзя. Например, публикация одним крупным СМИ личных данных наших ребят, погибших в Сирии , и наводки на их родственников, провоцирующие боевиков на расправу над ними.

Не раз и не два в качестве военного эксперта мне приходилось отвечать на вопросы о работе в Сирии частной военной компании «Вагнер». И довольно часто эти вопросы опирались на данные, опубликованные с интернет-газетой «Фонтанка.ру» . В конце концов, мне стало интересно, что за издание уделяет так много внимания сирийским событиям и действиям там наших добровольцев.

Вроде люди солидные, подумал я, но вскоре выяснил, что реально «Фонтанкой» по-прежнему рулит основатель, бывший криминальный журналист Андрей Константинов

Прежде уважаемый автор сценария сериала «Бандитский Петербург» в последнее время все больше ассоциируется с дутыми рейтингами «влиятельных персон» и, похоже, «рекламным рэкетом» — требованием денег за отказ от негативных публикаций о тех или иных компаниях. Во всяком случае в Интернете появился сайт с говорящим названием (не плати Фонтанке).

На сайте «Фонтанки» действительно обнаружился внушительный список публикаций по ЧВК «Вагнер», в основном принадлежащих перу, или, точнее, «клаве» некого журналиста Дениса Короткова . Материалы объёмные, иногда на целый рассказ. Я их все добросовестно прочёл. И после прочтения вновь задался несколькими вопросами. Почему издание, которое никогда особо не было замечено в интересе к военной тематике, да еще и позиционирующее себя как питерская «городская газета», вдруг с головой погрузилось в расследование такой узкой и специфической темы, как частная военная компания, к тому же зарегистрированная за тысячи километров от Санкт-Петербурга ? И какое отношение к Питеру имеют кликушеские вступления вроде: «Личный номер вместо паспорта, запрет на мобильную связь и Интернет, обязательство молчать 10 лет — условия найма в частную военную компанию Вагнера. „Фонтанка“ ознакомилась с инструкциями ЧВК для Сирии…»?

В течение двух последних лет «Фонтанка» «сдала» — в смысле предала гласности — десятки имён «вагнеровцев», в основном погибших. На поиске российских «потерь» в Сирии газета просто собаку съела, регулярно публикуя тексты с кричащими подзаголовками: « Министерство обороны объявило сирийские потери ЧВК Вагнера мифом, а сообщения о них — глумлением. Мы тоже не верим слухам — показываем документы» или: «“Фонтанка” публикует список бойцов и командиров «Группы Вагнера», убитых на территории Сирийской Арабской Республики».

За деньги или просто из любви к искусству газета копает эту весьма деликатную тему — вопрос риторический, и он меня, честно говоря, волнует мало. Но вот что беспокоит уже всерьёз — это те «щепки», которые летят из-под топоров фонтанкинских правдорубов. Ведь эти щепки — на самом деле живые человеческие судьбы!

В материалах озвучиваются реальные фамилии, имена, места жительства погибших в Сирии россиян. Руководство «Фонтанки» нервно отвергает все обвинения в разглашении личных данных бойцов ЧВК «Вагнер», упирая на то, что погибшим правда уже не повредит, а общество должно знать о потерях. Но всё это хорошая мина при плохой игре! Каждому понятно, что достаточно самых зачаточных навыков работы с информацией, чтобы по данным «Фонтанки» выйти на вполне живых людей, занимающихся той же работой, что и погибшие. Хотя бы просто изучить списки друзей по соцсетям, где сразу же появляются люди в военной форме на фоне донбасских терриконов и пейзажей, поразительно похожих на Сирию. Определить города и посёлки, в которых живут их родные и близкие. И вот уже у вас в руках список людей, выбравших своей профессией частную военную компанию. А заодно и их родных. По таким данным найти их адреса дело плёвое. А учитывая ненависть исламистов к тем, кто с ними борется, можно не сомневаться, что такие списки действительно составляются и уточняются. Только «Фонтанке»-то что с того? Видимо, главное — «заказ»!

Я не ханжа и хорошо понимаю неписанные законы, по которым живут и работают некоторые наши «независимые» СМИ. Главный из них — древнеримский еще постулат «Деньги не пахнут!» Но есть же, хоть и сильно размытая, но общепринятая корпоративная мораль — сколько угодно погружаясь в информационные и пиаровские войны, жизнями людей рисковать нельзя. И мало того, что этот важнейший принцип «Фонтанка» нарушает постоянно, она еще и умудряется выставлять себя гонимой и преследуемой, истерично заламывая руки: «“Фонтанка” предполагает, что в сфере интересов Евгения Пригожина находится безопасность нашего корреспондента Дениса Короткова, автора серии материалов…» Ну, типа, угрожают правдорубу!

Хотя куда более реальна угроза родным и друзьям донского казака Максима Колганова, погибшего 3 февраля 2016 года при выполнении боевого задания. «Фонтанка», опубликовав его личные данные, спешит уточнить: боевое задание боец ЧВК Вагнера, наводчик-оператор БМП Максим Колганов выполнял под Латакией. И несколько фото погибшего с друзьями. После этого найти на карте станицу сможет даже школьник младших классов, а найти дом конкретного человека в самой станице еще легче.

Газета оправдывается тем, что всего лишь собирает и обобщает данные, уже выложенные другими. Ну, конечно! Форум казаков с 2972-мя подписчиками, где была короткая заметка о гибели казака Максима Калганова — это просто глобальное СМИ, которое легко заткнёт «Фонтанку.ру» с её сотнями тысяч заходов в сутки.

Выходит, «Фонтанка» отыскивает, обобщает и широко распространяет сведения, позволяющие легко установить родственников не только погибших в Сирии «чевэкашников», но и живых, тех, кто продолжает находиться в Сирии или уже оттуда вернулся.

Это никак не подходит под понятие «журналистского расследования». Это откровенное предательство и подстава добровольцев, их родных и близких. Спускать такое с рук нельзя, и поэтому возникают вопросы к владельцам издания. Когда «Фонтанкой» владела шведская компания — всё было понятно. Но теперь-то её контролируют самые что ни на есть патриоты Голубев и Пайкин? Или не контролируют? Изучив публикации с сайта, я в этом усомнился. Среди ведущих авторов «Фонтанки» полно либералов типа депутата Госдумы от «Яблока» Бориса Вишневского . (Именно на сайте Константинова Вишневский защищал эстонские власти, глумящиеся над останками советских солдат). А Денис Коротков за свои статьи о ЧВК «Вагнер» оказался номинирован на премию имени Сахарова «Журналистика как поступок».