Петербуржцы выступили против застройки пейзажного парка

Сад Серебряный пруд считается одним из самых живописных мест Выборгского района. Этот пейзажный парк был разбит в 1865 году, и до сих пор на его территории сохранились исторические дачи, в разной степени относящиеся к объектам культурного наследия.

— Понятно, что это лакомый кусок. Тут тебе и природа, и отдых, и экология, — сетует Ирина Мариничева. Окна дома, председателем ЖСК которого она является уже не один десяток лет, выходят прямо на участок, где раньше была двухэтажная школа, а теперь потихоньку начинаются строительные работы. Разрешение застройщик получил еще два года назад, но из-за активных протестов местных жителей проект на время пришлось «заморозить». Интересно, что никакой инфраструктуры для такого большого дома (а по количеству жильцов он сравнится с семью девятиэтажками) посреди парка нет.

Надо сказать, что застройщики позиционируют территорию как «сформировавшийся зеленый квартал, рядом парк Серебряный пруд, до ближайшей станции метро „Площадь Мужества“ — 1,3 километра». Но близость к печально известной станции — вряд ли преимущество. Есть исследования экспертов о том, что строить здесь опасно из-за песочных грунтов и подземных вод.

Но все-таки главная проблема, из которой именно и проистекают все остальные, — высотность строящегося объекта: 25 этажей, два из них подземные. Активное жилищное строительство, начавшееся в этом районе еще в конце прошлого века, и без того повлияло на экосистему. Пруд обмелел, вода стоит. В начале 2000-х парк реконструировали, попытались привести его в близкий к первоначальному вид. Теперь он снова под угрозой: тень от дома с заявленной высотой перекроет и территорию сада, и акваторию пруда, что может привести к его заболачиванию и гибели зеленых насаждений.

Горожане уверены: такая высота недопустима по закону. И действительно, согласно правилам землепользования и застройки, «максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенных территориях, допускается не более чем на 30 процентов выше средней высоты существующих зданий в квартале». Предельный показатель здесь — 65 метров. Однако для участка на Институтском проспекте, где собираются строить многоэтажку, имеется так называемая «звездочка», или локальное увеличение высоты до 75 метров. Только вот незадача: проект планировки территории утвердили в 2008 году, а «звездочка» появилась годом позже. «То есть локальное увеличение высоты проектом планировки не предусмотрено, и выдавать разрешение на строительство здания с такими параметрами было нельзя», — пишут в своих обращениях местные жители. Более того, на дату выдачи этого разрешения действовала часть 2 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ , которая запрещала отклонения от предельно разрешенных параметров строительства.

Интересно, что по аналогичной ситуации на другом берегу Серебряного пруда — на улице Орбели — чиновники в 2014 году ответили, что параметры локального увеличения высоты «подлежат уточнению при разработке проекта планировки территории». Так как этого сделано не было, суд разрешение на строительство остановил. Город даже пытался выкупить этот участок у застройщика, но тот отказался. Видимо, в надежде свои планы все-таки реализовать.

В истории с Институтским это почему-то не действует, а на многочисленные письма петербуржцев чиновники отвечают: вы просто не разобрались в сложных градостроительных нормах. Не вмешивается и КГИОП, хотя и парк, и пруд, и та же аллея Академика Лихачева, где уже начали вырубать деревья, — ценные элементы в зонах охраняемого культурного наследия. Кстати, с инициативой отменить стройку обратились к губернатору и депутаты ЗакСа. На что градоначальник буквально процитировал вышеуказанное письмо вице-губернатора и посоветовал горожанам обратиться в суд. Суд, однако, иск о незаконности выданного разрешения на строительство отклонил.