Мурманские рыбопереработчики перейдут на безопасные для озонового слоя холодильники

МУРМАНСК , 11 апреля. / ТАСС /. Проект по внедрению безопасных для озонового слоя Земли технологий стартует на мурманских предприятиях рыбопереработки. Как сообщает в среду пресс-служба регионального правительства, первым мероприятием проекта стала прошедшая в Мурманске конференция «Экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации ».

"Конференция стала первым этапом реализации в регионе проекта Арктического совета «Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих веществ на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области », главной целью которого является содействие переходу предприятий рыбохозяйственного комплекса на безопасные для озонового слоя и климата Земли вещества и технологии", — сообщает пресс-служба.

В рамках этого проекта, разработанного Международным центром научной и технической информации, в 2018-2021 годах на территории Мурманской области планируется перевести одно или несколько предприятий по переработке рыбы и морепродуктов на безопасные холодильные технологии. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда инструмента поддержки проектов Арктического совета Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).

Как отмечают власти, проект должен внести заметный вклад в предпринимаемые в Российской Федерации меры по сокращению потребления озоноразрушающих веществ и выполнению международных обязательств.

Конференция собрала руководителей предприятий рыбохозяйственного комплекса, хладокомбинатов, владельцев промышленных холодильных систем, международных экспертов от Арктического совета и ООН , представителей крупнейших производителей холодильного оборудования и инжиниринговых компаний. Они обсудили действующие и готовящиеся законодательные ограничения, касающиеся оборота озоноразрушающих и фторсодержащих хладагентов, возможность получения предприятиями рыбохозяйственного комплекса безвозмездной технической помощи при конверсии на озонобезопасные технологии в рамках проекта Арктического совета и другие вопросы.

К 2020 году компании, использующие холодильное оборудование, должны перейти на экологически безопасные холодильные технологии. Это предусмотрено международными обязательствами, обусловленными Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой. Согласно документу, Российская Федерация к 2020 году обязана сократить потребление гидрохлорфторуглеродов на 99,5% от базового уровня. Кроме того, в ближайшее время начнется вывод из обращения хладагентов на основе гидрофторуглеродов.