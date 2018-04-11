Государственное пенсионное страхование выведут из-под действия «антиотмывочного» закона 

Положения Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» будут распространяться на операции негосударственных пенсионных фондов. За соответствующие поправки 11 апреля проголосовали члены Совета Федерации.
«То есть мы выводим из-под действия 115-го «антиотмывочного» закона государственное пенсионное страхование», — пояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.
Предусматривается установить единство правового регулирования деятельности страховщиков по всем видам обязательного государственного социального страхования (ФСС, ФОМС, СМО, ПФР, НПФ). Закон вступит в силу
со дня его официального опубликования.