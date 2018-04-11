Официальный курс доллара вырос на 1,7 рубля, евро — на 2,4 рублей

ЦБ установил официальные курсы валют на 12 апреля. Курс доллара повысился на 1,6927 рубля, составив 64,0626 рубля (58,5714 рубля на 11 апреля). Курс евро увеличился на 2,4317 рубля, до 79,2839 рубля (71,8847 рубля на 11 апреля).

«Несмотря на достаточно благоприятный внешний фон для валют развивающихся рынков и высокие нефтяные цены, рублевые активы остаются заложниками вышеотмеченных рисков. Пока участники рынка не спешат пересматривать свою торгую тактику», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.

Негативное воздействие на рубль оказывают уже несколько иные факторы, нежели в «черный понедельник», продолжает налитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

«В основном, распродажи рублевых активов связаны с законопроектом, о котором стало известно накануне, согласно которому США могут наложить запрет на операции с новыми выпусками ОФЗ, а так же существенно расширить санкции в отношении российских госбанков», — уточняет эксперт.

Новость

Несмотря на то, что вероятность столь радикальных мер можно оценить как невысокую, общая нервозность сыграла против рынка, указывает аналитик. Он также указывает на эскалацию конфликта в Сирии . «Политическое противостояние между Москвой и Вашингтоном на Ближнем востоке сейчас вполне может перерасти в вооруженное, это, конечно, не Карибский кризис, но ситуация максимально напряженная, что опять же заставляет инвесторов нервничать и закрывать позиции по рискованным активам, в том числе и рублевым», — отмечает аналитик.

В целом, дальнейшие перспективы российской валюты будут зависеть от сценариев разрешения текущей геополитической ситуации, добавляет руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин. «В случае шокового сценария (в порядке снижения вероятности — резкое обострение в Сирии, новые объявления о санкциях США, падение цены на нефть) рынок продолжит падать, а доллар может уйти в диапазон 65—70 рублей», — прогнозирует эксперт.