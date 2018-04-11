Ещё
Москва сравнялась с Германией и Швецией по уровню смертности на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Москва сравнялась с Германией и Швецией по уровню смертности на дорогах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Смертность на дорогах Москвы находится на уровне стран-лидеров по безопасности дорожного движения — Германии и Швеции, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
"Мы выглядим на фоне Германии и Швеции неплохо, я имею в виду Москву. Фактически мы идём либо на уровне этих стран, либо где-то некоторые страны опережаем достаточно неплохо. Ничем мы не отличаемся в плане безопасности от ведущих европейских стран. Это при том, что уровень автомобилизации у нас, безусловно, растёт", — сказал Коваленко.
Начальник ГАИ Москвы в подтверждение своих слов привёл статистические данные: так называемый показатель социального риска (количество погибших на 100 тысяч населения) составил 4 человека по итогам 2017 года. На презентации, которую показал Коваленко журналистам, аналогичный показатель у Германии — 3,9, у Швеции — 2,7.
"Средняя цифра по Российской Федерации составляет 13. Мы рассчитываем к 2024 году по стране — 4. Москва фактически на этом этапе задачу по социальному риску выполнила", — отметил Коваленко.
Он заверил, что на достигнутом ведомство не будет останавливаться и будет стремиться к нулю погибших в соответствии с принятой Стратегией по безопасности дорожного движения.
РИА Новости: последние новости
В Германии заявили о продлении режима пограничного контроля Путин не планирует встречаться с бизнесменами, попавшими под санкции Аркадий Ротенберг вернулся компанию-подрядчик моста в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7663
Медведев анонсировал отставку правительства205
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии226
Украина начала операцию «Граница-2018»64
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение