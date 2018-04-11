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Николай Сомов: «В послании Дмитрий Азаров дал реальную оценку ситуации в молочной отрасли»
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Николай Сомов: «В послании Дмитрий Азаров дал реальную оценку ситуации в молочной отрасли» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Раньше мы пытались показать хорошую мину при плохой игре, — говорит он. — При этом технологическая отсталость, о которой говорил Дмитрий Игоревич, для молочной отрасли может стать уникальной возможностью. Ведь перед нами, что называется, „не паханное поле“, возможность выстроить отрасль с нуля, применив наилучшие из доступных технологий».
По его словам, сейчас, в регионе лишь в крупных хозяйствах внедрены современные технологии. В основной же массе фермы требуют модернизации внедрения передовых, в том числе геномных технологий.
"Опыт передовых самарских хозяйств показывает, что такие подходы дают результат — обеспечивается экономический эффект, создаются современные рабочие места с высоким уровнем производительности труда и привлекательными условиями", — отмечает Николай Сомов.
Для развития отрасли, считает бизнесмен, от властей необходима поддержка модернизации существующих производств и инвестиционных проектов.
"Надеюсь, что инвестпроекты в молочном животноводстве войдут в тот пул из 100 проектов, которые, как сообщил Дмитрий Азаров, будут находиться под его личным контролем. Также надеюсь, что меры поддержки молочного животноводства будут прорабатываться с учетом предложений профессионального сообщества", — говорит глава областного Союза производителей молока.
Он также отмечает, что отрасли необходим прорывной проект. «И он у нас есть. Мы планируем его презентовать властям. К нему есть потенциальный интерес зарубежных компаний. Перспектива у нас хорошая. Если все стороны — правительство области, профессиональное сообщество, учебные заведения и ветеринарные и сервисные службы — проникнутся посылом, который дал губернатор, у нас все получится. У нас есть все возможности для того, чтобы вывести регион на передовые позиции и в ПФО, и в стране в целом», — считает Николай Сомов.
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