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Лебеди в дикой природе: грациозные и прекрасные
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Лебеди в дикой природе: грациозные и прекрасные 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Знаменитое озеро Светлое (Лебединое) находится в Советском районе Алтайского края, рядом с селом Урожайное. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лебедей-кликунов, которые ежегодно зимуют на озере Светлом
Озеро Светлое является памятником природы, оно уникальное в своем роде. Здесь действует государственный природный комплекс-заказник «Лебединый» с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов. Заказник расположен на Предалтайской равнине в районе луговых степей Северного Алтая и древних террас Катуни.
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