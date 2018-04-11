В Отрадном сотрудники ФСБ задержали футбольного хулигана за посты в соцсетях 

Чернорабочий из Отрадного стал фигурантом четырех уголовных дел. Его подозревают в публикации экстремистских постов в интернете.
— Мужчина был участником движения футбольных хулиганов. Он придерживается националистических взглядов. Поэтому опубликовал на своих страницах в социальных сетях материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, — рассказал источник в правоохранительных органах.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Он признал свою причастность к этой деятельности. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Известно, что он женат, воспитывает одного ребенка.