SFO: французский трейдер Barclays будет заочно осужден в Лондоне

Брюсселе. Французский деривативный трейдер Barclays Филипп Морюсеф, обвиняемый в манипуляциях с процентными ставками Euribor, будет осужден в Лондоне заочно. Об этом сообщает британское Агентство по серьезным мошенничествам (Serious Fraud Office, SFO), передает собкор Банки.ру

Согласно информации SFO, Морюсеф отказался от борьбы в суде и от присутствия на слушаниях по делу о мошенничестве с Euribor, так как не считает разбирательство в Лондоне справедливым. По словам его адвоката Франсуа Де Кастро, Морюсеф хочется остаться под защитой французских властей — «единственного компетентного органа по этому делу».

Суд будет рассматривать дело против еще четырех обвиняемых в мошенничестве: бывшего трейдера Barclays Бритона Колина, трейдеров Deutsche Bank — Сиссэ Бохарта, Карло Паломбо и Ахима Краемера. Все они заявили о своей невиновности.

Судебные разбирательства, как ожидается, продлятся более трех месяцев.