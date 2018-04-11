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Специалисты районного филиала «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» помогают льготникам
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Специалисты районного филиала «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» помогают льготникам 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Индивидуальные программы социальной помощи льготникам работают в Преображенском районе. На дому сейчас обслуживают около тысячи человек.
Государство поддерживает пожилых людей с низким уровнем дохода. Социальная помощь, включая обслуживание на дому, предоставляется бесплатно. Депутат МО Преображенское, заведующая районным филиалом «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» Ирина Асеева отметила, что в льготную группу попали более тысячи пожилых людей, заключивших договоры о предоставлении бесплатных социальных услуг. Для каждого пенсионера разработана индивидуальная программа.
Индивидуальные программы создаются после решения специальной комиссии, которая создана в управе нашего района, о признании ветерана нуждающимся в соцобслуживании на дому. В этой программе сейчас — более тысячи жителей Преображенки, из них семь инвалидов, 28 участников Великой Отечественной войны, один «чернобылец» и 180 тружеников тыла. Более 15 тысяч человек стоят на учете в филиале «Преображенское» ТЦСО «Сокольники».
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