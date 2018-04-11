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Калининградские власти хотят устроить «майнинговую долину» у электростанций
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Калининградские власти хотят устроить «майнинговую долину» у электростанций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 11 апр — РИА Новости. Калининградские власти хотят создать «майнинговую долину» рядом с электростанциями региона, заявил губернатор Антон Алиханов на открытии международного стратегического форума по интеллектуальной собственности.
"Мой заместитель ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами о создании рядом с энергостанциями некой «майнинговой долины». Майнинговая тема с учетом переизбытка электроэнергии классно зайдет, как мне кажется, надо продолжать ее реализовывать. Уверен, что мы сможем показать где-то через год, через два такую «майнинговую долину», — сказал Алиханов.
В городе Светлогорске Калининградской области в среду открылся международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018. Участие в форуме принимают около 500 участников — представители правительства России, федерального министерства образования и науки, министерства культуры, Минкомсвязи, Торгово-промышленной палаты, Роспатента, ФАС России, Евразийской патентной организации, зарубежные эксперты в сфере интеллектуальной собственности.
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