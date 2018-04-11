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Число несчастных случаев на производстве в России снизилось в 2,3 раза
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Число несчастных случаев на производстве в России снизилось в 2,3 раза 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в России уменьшилось за последние 10 лет в 2,3 раза, заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.
По его словам, если в 2007 году таких случаев было 12722, то в 2017 году их было 5960. Лекарев отметил, что в 2017 году было зарегистрировано 1595 смертельных случаев на производстве, а 10 лет назад их регистрировалось 4,5 тысячи, передает ТАСС.
Среди причин улучшения ситуации замминистра назвал введение экономических мер по стимулированию работодателей улучшать условия труда (в том числе тарифная политика и ужесточение наказания), а также улучшение производственного оборудования.
Несмотря на улучшение показателей, Россия пока отстает от промышленно развитых стран по уровню производственного травматизма. Остается низкой культура безопасного труда. Как отметил Лекарев, около 70% несчастных случаев происходит из-за пренебрежения правилами безопасности.
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