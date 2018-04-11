Число несчастных случаев на производстве в России снизилось в 2,3 раза

Число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в России уменьшилось за последние 10 лет в 2,3 раза, заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев

По его словам, если в 2007 году таких случаев было 12722, то в 2017 году их было 5960. Лекарев отметил, что в 2017 году было зарегистрировано 1595 смертельных случаев на производстве, а 10 лет назад их регистрировалось 4,5 тысячи, передает ТАСС

Среди причин улучшения ситуации замминистра назвал введение экономических мер по стимулированию работодателей улучшать условия труда (в том числе тарифная политика и ужесточение наказания), а также улучшение производственного оборудования.

Несмотря на улучшение показателей, Россия пока отстает от промышленно развитых стран по уровню производственного травматизма. Остается низкой культура безопасного труда. Как отметил Лекарев, около 70% несчастных случаев происходит из-за пренебрежения правилами безопасности.