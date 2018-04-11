НПК «Объединенная Вагонная Компания» наращивает выпуск хопперов-минераловозов в ответ на увеличение рыночного спроса

Покупатели вагонов-хопперов производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в НПК ОВК ) на практике убедились в их экономической эффективности и надежности конструкции. Увеличенные габариты кузова и нагрузка на ось 25 тс позволяют реализовать повышенную на 5-6 т грузоподъемность вагона (до 76,7 т) для широкой номенклатуры минеральных удобрений. Дополнительный экономический эффект от использования минераловозов модели 19-9835-01 получают как операторы подвижного состава, так и грузоотправители за счет увеличения доходности оперирования и снижения стоимости перевозки тонны груза. Межремонтный пробег вагонов-хопперов ТВСЗ составляет 800 тыс. км, что в 5 раз превышает показатель типовых вагонов.

Вагоны обладают высоким качеством сборки — конструкция люков обеспечивает эффективную разгрузку и погрузку, а внутреннее двухкомпонентное покрытие надежно защищает кузов от агрессивного воздействия груза.

По оценкам экспертов, спрос на вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений связан с активным ростом экспортоориентированной грузовой базы: в среднем на 4-6% в год за последние 5 лет. Общий парк хопперов-минераловозов на сети РЖД составляет 30 тыс. ед., а средний возраст — 11 лет. В 2017 году парк минераловозов находился в целом в сбалансированном состоянии: в периоды сезонного снижения погрузки минеральных удобрений профицит не превышал 4% парка.

Производственные мощности Тихвинского вагоностроительного завода позволяют ежегодно выпускать до 5 000 вагонов-хопперов любых видов — для перевозки зерна и продуктов перемола, минеральных удобрений или цемента. Ввиду технологической схожести хопперов, промышленные линии завода могут быстро перенастраиваться на производство того или иного вида в зависимости от рыночной конъюнктуры и оперативно удовлетворять возникший спрос.