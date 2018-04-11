Ещё
НПК «Объединенная Вагонная Компания» наращивает выпуск хопперов-минераловозов в ответ на увеличение рыночного спроса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

НПК «Объединенная Вагонная Компания» наращивает выпуск хопперов-минераловозов в ответ на увеличение рыночного спроса 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Покупатели вагонов-хопперов производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в НПК ОВК) на практике убедились в их экономической эффективности и надежности конструкции. Увеличенные габариты кузова и нагрузка на ось 25 тс позволяют реализовать повышенную на 5-6 т грузоподъемность вагона (до 76,7 т) для широкой номенклатуры минеральных удобрений. Дополнительный экономический эффект от использования минераловозов модели 19-9835-01 получают как операторы подвижного состава, так и грузоотправители за счет увеличения доходности оперирования и снижения стоимости перевозки тонны груза. Межремонтный пробег вагонов-хопперов ТВСЗ составляет 800 тыс. км, что в 5 раз превышает показатель типовых вагонов.
Вагоны обладают высоким качеством сборки — конструкция люков обеспечивает эффективную разгрузку и погрузку, а внутреннее двухкомпонентное покрытие надежно защищает кузов от агрессивного воздействия груза.
По оценкам экспертов, спрос на вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений связан с активным ростом экспортоориентированной грузовой базы: в среднем на 4-6% в год за последние 5 лет. Общий парк хопперов-минераловозов на сети РЖД составляет 30 тыс. ед., а средний возраст — 11 лет. В 2017 году парк минераловозов находился в целом в сбалансированном состоянии: в периоды сезонного снижения погрузки минеральных удобрений профицит не превышал 4% парка.
Производственные мощности Тихвинского вагоностроительного завода позволяют ежегодно выпускать до 5 000 вагонов-хопперов любых видов — для перевозки зерна и продуктов перемола, минеральных удобрений или цемента. Ввиду технологической схожести хопперов, промышленные линии завода могут быстро перенастраиваться на производство того или иного вида в зависимости от рыночной конъюнктуры и оперативно удовлетворять возникший спрос.
РЖД-Партнер: последние новости
Нарендра Моди свернул план внедрения Европейской системы управления движением поездов Порт «Санкт-Петербург» планируют перенести в Приморск Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7663
Медведев анонсировал отставку правительства205
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии226
Украина начала операцию «Граница-2018»64
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение