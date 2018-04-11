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Управа Обручевского района обратилась к предприятиям торговли и услуг
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Управа Обручевского района обратилась к предприятиям торговли и услуг 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В рамках общегородских субботников, которые пройдут 14 и 21 апреля, управа Обручевского района рекомендует предприятиям торговли и услуг провести мероприятия по уборке.
Планируется, что в зоне внимания предприятий торговли и услуг окажутся рабочие помещения, а также прилегающая территория. Напомним, жители района могут принять участие в субботниках 14 и 21 апреля. 14 апреля субботник пройдет возле пруда «Запятая» (сбор по адресу: улица Обручева, дом 6, корпус 3, подъезд 3) и в Воронцовском парке (вход со стороны улицы Воронцовские пруды напротив дома 9). 21 апреля субботник будет проходить по адресу: улица Обручева, дом 28, корпус 8 (сбор у 3 подъезда). Начало в 10:00. Весь необходимый рабочий инвентарь выдадут на месте, форма одежды удобная, спортивная.
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