Управа Обручевского района обратилась к предприятиям торговли и услуг

В рамках общегородских субботников, которые пройдут 14 и 21 апреля, управа Обручевского района рекомендует предприятиям торговли и услуг провести мероприятия по уборке.

Планируется, что в зоне внимания предприятий торговли и услуг окажутся рабочие помещения, а также прилегающая территория. Напомним, жители района могут принять участие в субботниках 14 и 21 апреля. 14 апреля субботник пройдет возле пруда «Запятая» (сбор по адресу: улица Обручева, дом 6, корпус 3, подъезд 3) и в Воронцовском парке (вход со стороны улицы Воронцовские пруды напротив дома 9). 21 апреля субботник будет проходить по адресу: улица Обручева, дом 28, корпус 8 (сбор у 3 подъезда). Начало в 10:00. Весь необходимый рабочий инвентарь выдадут на месте, форма одежды удобная, спортивная.