Медведев попросил депутатов поскорее принять пакет «строительных» законопроектов

"Особое внимание мы уделяем снятию административных барьеров в строительстве и в сфере предоставления земель под дороги, инженерные сети и другую инфраструктуру, — отметил он. — Мы создаем прозрачные, прежде всего, для граждан, механизмы регулирования и контроля застройки. Сегодня в Думе находится на рассмотрении пакет правительственных законопроектов, которые посвящены решению этих важнейших вопросов. Прошу вас, уважаемые депутаты, принять законопроекты во втором и третьем чтении в весеннюю сессию".

По словам Медведева, развитие жилищного строительства и коммунального хозяйства в правительстве видят как паззлы более общей картины — всей городской среды. Сейчас 77% жилого фонда в России — это однообразные микрорайоны времен СССР с плотной застройкой и не всегда развитой городской инфраструктурой, отметил он, и здесь задача кабинета министров обновить общественные пространства, создать новые места для отдыха и развития людей.

Он напомнил, что в прошлом году по всей России были запущены программы благоустройства дворов, улиц, площадей, набережных, парков.

Всего за год уже оборудовано свыше 20 тыс. дворов и 200 парков. «Для экономии денег и времени на строительство мы формируем реестр лучшей проектной документации, — пояснил премьер. — Это своего рода „банк идей“ для застройщиков». Другой способ сократить стоимость государственных и муниципальных строек, о котором рассказал Медведев, — применение реальных, без учета предложений всевозможных посредников, цен на современные технологии и материалы.

Государственная информационная система, где собирается эта информация, уже работает, подчеркнул глава правительства. Тем не менее, очевидно, что никакое благоустройство невозможно без нормальных дорог. «Начали мы с крупнейших городов, запустив соответствующий приоритетный проект. В итоге с опорой на самые современные технологии отремонтировано более половины дорог федерального значения (52,5%) — 26 тыс. км, — сообщил Медведев. — Уже в прошлом году нам удалось сократить число аварийноопасных участков по отношению к уровню 2016 года, а это тысячи спасенных жизней».