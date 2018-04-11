Эксперты прогнозируют рост численности саранчи в Калмыкии

ТАСС , 11 апреля. Специалисты Россельхозцентра в этом году в Калмыкии прогнозируют увеличение распространения саранчи, которая ежегодно наносит ущерб местным фермерам: по прогнозу, обработать химикатами от вредителя придется не менее 120 тысяч гектаров. Кроме того, ожидается рост числа одного из самых агрессивных видов саранчи — мароккской, сообщили в среду ТАСС в республиканском министерстве сельского хозяйства.

В прошлом году ущерб от саранчи в Калмыкии превысил 90 млн рублей. Более того, в республике, где скот пасется на открытых пастбищах, есть риск, что уничтожение травы вредителем приведет к бескормице зимой в степи.

"Прогнозируется, что обработать химикатами от саранчи в этом году придется около 120 тыс. га. Для сравнения в прошлом году было обработано порядка 90-100 тыс. га. Ожидается также увеличение численности мароккской саранчи — это наиболее агрессивный и прожорливый вид. Когда начнутся работы по обработке территорий (химикатами), сказать пока не можем, обследование продолжается", — сказали в министерстве.

Распространение саранчи прогнозируется в восьми районах республики из 13. Фермеры региона начали подготовку к проведению защитных мероприятий: ремонтируют технику и опрыскиватели, заключают договоры на поставку ядохимикатов и проведение авиаобработок. По информации пресс-службы главы республики, на борьбу с саранчовыми из республиканского бюджета планируется выделить 15 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, разработан проект постановления правительства Калмыкии о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельхозпроизводителей, в рамках которого планируется закупить дополнительно 30 новых опрыскивателей.

Ранее глава республики Алексей Орлов в интервью ТАСС отмечал, что на борьбу с саранчой в 2018 году может потребоваться не менее 60 млн рублей. Однако, чтобы предпринятые меры были эффективны, нужен комплексный подход к борьбе с вредителем, в частности, необходимо принять специальную федеральную программу.

Паводок против саранчи

Подготовка к борьбе с саранчовыми начинается и в соседней Астраханской области . По предварительному прогнозу регионального филиала Россельхозцентра, обработать планируется порядка 39 тыс. га, что больше, чем в прошлом году.

"Из-за прохладной весны, скорее всего, будут сдвинуты сроки отрождения (появление — прим. ТАСС) саранчи. Плюс ожидаются большие паводковые воды, которые могут затопить некоторые места отрождения вредителя. И, в зависимости от сроков стояния воды, саранчовые могут погибнуть. Поэтому прогнозы пока неоднозначные, более понятная картина будет в мае", — добавили в Россельхозцентре.