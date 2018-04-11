Медведев сообщил, что в четверг проведет совещание по импортозамещению

Россия взяла курс на импортозамещение после ухудшения отношений с западными странами и санкций в отношении Москвы.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Медведев отметил, что российская промышленность выстояла, теперь власти перешли к вопросам ее развития.

"Одна из наших задач — разумное замещение промышленного импорта на конкурентноспособную российскую продукцию. Речь не идет о вытеснении всего импорта, это было бы странным, а только о тех позициях, где зависимость приобрела критический характер. Таких достаточно, к сожалению", — сказал он.

"Завтра я буду проводить очередное совещание, посвящённое импортозамещению", — добавил премьер.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>