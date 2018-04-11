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Медведев сообщил, что в четверг проведет совещание по импортозамещению
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Медведев сообщил, что в четверг проведет совещание по импортозамещению 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в четверг проведет совещание по импортозамещению.
Россия взяла курс на импортозамещение после ухудшения отношений с западными странами и санкций в отношении Москвы.
Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Медведев отметил, что российская промышленность выстояла, теперь власти перешли к вопросам ее развития.
"Одна из наших задач — разумное замещение промышленного импорта на конкурентноспособную российскую продукцию. Речь не идет о вытеснении всего импорта, это было бы странным, а только о тех позициях, где зависимость приобрела критический характер. Таких достаточно, к сожалению", — сказал он.
"Завтра я буду проводить очередное совещание, посвящённое импортозамещению", — добавил премьер.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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