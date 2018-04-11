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В Чебоксарах предложили подключить ТРЦ к «Безопасному городу»
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В Чебоксарах предложили подключить ТРЦ к «Безопасному городу» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такое предложение на прошедшем в администрации города совещании высказали представители правоохранительных органов Чувашии.
Вопросы пожарной и антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей стали основными на рабочем заседании, состоявшемся по поручению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.
Как заявили специалисты МВД по Чувашии и прокуратуры республики, «Безопасный город» позволяет передавать информацию с камер видеонаблюдения в Центр управления УМВД в режиме онлайн. В случае чрезвычайного происшествия это существенно сокращать время реагирования экстренных служб. Кроме того, по мнению экспертов, круглосуточная съемка охраняемого объекта является наилучшим способом обеспечения безопасности.
Подготовка персонала торговых центров, по мнению начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарам регионального ГУ МЧС РФ Александра Тихонова, также имеет немаловажное значение. Наряду с исправностью противопожарной защиты и нормальным состоянием эвакуационных выходов сотрудники ТЦ должны четко знать свои должностные инструкции и понимать, как действовать в экстренных ситуациях. Это способствуют учебные тренировки с моделированием ситуаций.
— Антитеррористическая защищенность объектов тесно связана с пожарной безопасностью: если произойдет катастрофа, то из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности число пострадавших может возрасти. Безопасность людей, их жизнь и здоровье — превыше всего, — подчеркнула заместитель главы администрации столицы Чувашии по экономическому развитию и финансам Надежда Колебанова.
Кстати, в прошлом году в Чебоксарах практически вдвое увеличили объем финансирования программ безопасности. На эти цели было выделено 80 миллионов рублей.
Средства пошли на закупку беспилотных летательных аппаратов, передвижных пунктов полиции, видеорегистраторы, металлодетекторы, а также на стационарный пункт полиции.
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