Медведев призвал к разумному замещению промышленного импорта

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев назвал разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию одной из долгосрочных задач федерального правительства. Об этом он сказал в своем отчете о работе кабинета министров, выступая перед парламентариями в Госдуме

"Сейчас наша цель — создать новую конкурентоспособную промышленность. Поэтому одна из наших долгосрочных задач — это разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию", — отметил Медведев.

Он пояснил, что речь не идет о тотальном вытеснении всего импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость приобрела критический характер. Медведев сожалел, что таких секторов достаточно.