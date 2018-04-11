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Медведев призвал к разумному замещению промышленного импорта
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Медведев призвал к разумному замещению промышленного импорта 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев назвал разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию одной из долгосрочных задач федерального правительства. Об этом он сказал в своем отчете о работе кабинета министров, выступая перед парламентариями в Госдуме.
"Сейчас наша цель — создать новую конкурентоспособную промышленность. Поэтому одна из наших долгосрочных задач — это разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию", — отметил Медведев.
Он пояснил, что речь не идет о тотальном вытеснении всего импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость приобрела критический характер. Медведев сожалел, что таких секторов достаточно.
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