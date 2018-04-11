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В ВолГУ состоится конференция о противодействии экстремизму
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В ВолГУ состоится конференция о противодействии экстремизму 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградском государственном университете 12 апреля состоится Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам противодействия этническому и религиозному экстремизму.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, участники обсудят вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений, роль общеобразовательных организаций в профилактике проявлений экстремизма, основные направления предупреждения экстремистских проявлений и другие. Кроме того, в рамках конференции участники узнают о зарубежном опыте в борьбе с приверженностью к крайним взглядам и криминологические аспекты этого явления.
Представители правоохранительных и надзорных органов расскажут о том, какие меры с их стороны предпринимаются в борьбе с экстремизмом, о его причинах и профилактике.
Начало мероприятия в 14:00.
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