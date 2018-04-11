Женский трюк. Как малому и среднему бизнесу выйти на международные рынки

Выход на международный рынок в России традиционно ассоциируется с чем-то невозможным. Это не так. Малые и средние предприятия, основанные женщинами, могут быть конкурентоспособны и за рубежом. Интерес к российским товарам со стороны международных рынков заметен давно, это подтверждают данные БРИКС . Например, в Китае растет спрос на российскую косметику, мед, детские товары и экологически чистые продукты. При этом Китай ежегодно импортирует товаров на сумму $1,5-2 млрд Это активно развивающийся рынок. Не менее привлекательны и другие страны, члены БРИКС: Индия импортирует на 345 млрд в год. Бразилия — на $203 млрд, ЮАР — на $74 млрд

Такие международные организации, как БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие — незаменимый канал продвижения товаров и услуг на международные рынки. К тому же в некоторых из них есть деловые клубы для женщин, созданные развивать международное деловое сотрудничество женщин. Для женщин-предпринимателей участие в таких клубах дает большие преимущества: можно найти международного бизнес-партнера, инвестора, узнать тонкости интересующего рынка. Деловой женский клуб при БРИКС еще только создается, но благодаря объединению и первым рабочим встречам уже удалось добиться определенных результатов: вывести минеральную воду из Ульяновска в Индию, мед в Китай, детские товары, игрушки, конфеты из разных регионов.

Выйти на международный уровень

Общение с предпринимательницами из других стран предполагает знание определенных правил и избежание типичных ошибок. Минимальный порог входа на международный уровень — знание английского языка. К сожалению, в этой сфере российский бизнес немного отстает от партнеров. Был случай, когда российский производитель выступал на форуме во Вьетнаме с презентацией на русском языке. Предложение никого не заинтересовало, потому что его просто никто не понял. Наличие качественного перевода, понятного и четкого описания товара — это стандартные требования.

Важно помнить и о разнице в восприятии. Например, в России не принято использовать несколько вежливых форм в одном предложении, тогда как этикет другой страны этого требует. Чтобы избежать недопонимания, стоит прочитать hedging strategies (приемы, позволяющие смягчить речь и сделать ее более вежливой) и взять на вооружение.

Быстрый переход к личному общению не приветствуется. Полагается сначала несколько раз встретиться, чтобы пройти формальные этапы знакомства. Только после деловых переговоров возможен более дружеский и доверительный контакт.

Завоевать международный контакт

С участниками международных деловых клубов принято вести small talk. Обычно разговор идет о культурных различиях. Русских с живым интересом спрашивают о Москве , холодах, о балете и подготовке к Чемпионату мира по футболу. В свою очередь можно поинтересоваться у партнеров об их «предметах национальной гордости»: достопримечательностях, кухне и напитках. Еда зачастую играет сильную роль в понимании другой культуры. Женщины часто хвалят наряды друг друга, интересуются традиционной одеждой. Среди «запретных тем» — политика, скандалы, слишком личные темы и тонкости бизнеса.

Большим плюсом при переговорах станет небольшое предварительное погружение в культуру страны. Например, поприветствовать по-китайски и в конце произнести китайскую пословицу будет признаком уважения к культуре. Или отметить при разговоре с представительницами ЮАР, что во всем мире признают Африку «как колыбель цивилизации». Женщинам за столом переговоров это понравится.

Не лишним будет узнать и некоторые правила внешнего вида. Например, в Индии белый — это цвет траура, не выбирайте этот цвет для выступлений. А красный цвет — цвет торжества для Китая, и на вечер прийти в такой одежде будет уважением. Не стоит впадать в крайности, например, надевать национальные костюмы другой страны на деловые встречи.

Через некоторое время уровень доверия начинает рости, и уже на следующей встрече градус общения будет иной, более личный. Чтобы окончательное и бесповоротно завоевать внимание зарубежного партнера, сделайте подарок. В восточных и азиатских странах обмен подарками — традиционный шаг при установлении партнерских отношений. Мед, шоколад, духи «Новая заря», атрибутика чемпионата мира по футболу отлично подойдут.

Женский подход

На практике, секрет успеха на международной арене оказался очень простым: нужно быть человечным. Искренне проявлять интерес к бизнесу партнера, к культуре другой страны, чувствовать, как люди реагируют на слова. Находясь в постоянном контакте с зарубежными коллегами, запоминая такие мелочи, как дни рождения и любимые цветы, можно достичь гораздо большего, чем при традиционном формате общения в бизнесе.

У женщин здесь есть несомненное преимущество: коммуникационные навыки у них зачастую развиты гораздо лучше. Поэтому предпринимательницы из разных стран не просто легче находят общий язык: женщины готовы делиться друг с другом новыми идеями, из которых потом рождаются целые проекты.

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