Владимирцев оставят без горячей воды

Фото с ресурса santehnika-nvrsk.ru Большой ремонт ожидает магистральные и разводящие сети. В связи с этим уже после майских праздников начнутся плановые отключения горячей воды в разных микрорайонах Владимира. Также проверят, в каком состоянии находятся котельные в городе. Работы будут проходить в несколько этапов. Вначале проведут профилактический плановый ремонт, потом приступят к капитальному и реконструкции разводящих сетей.

График отключения воды будет зависеть от погодных явлений и может варьироваться. Напомним, что износ теплосетей в городе находится на уровне 70%.

Возможный график отключения горячей воды во Владимире можно посмотреть ниже:

С 3 по 16 мая ул. Большая Нижегородская, дома 71, 71-в, 75 (административные здания)

С 10 по 23 мая ул. Василисина, дома 1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 17;

ул. Верхняя Дуброва, дома 23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31, 43;

ул. Диктора Левитана, дома 4, 4-а, 4-г;

проспект Ленина, дома 23-а, 35, 35-а, 35-б, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 49, 51, 53;

ул. Западная, д.60;

ул. Нижняя Дуброва, дома 3, 3-а, 5, 7, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

ул. Парижской Коммуны, дома 19, 28;

ул. Пугачёва, дома 60, 60-а, 62;

ул. Разина, дома 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 26, 28, 31, 33;

ул. Солнечная, д.52;

ул. Чапаева, дома 3, 5, 8, 8-а;

ул. Фатьянова, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28;

ул. Тихонравова, дома 1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а С 15 по 28 мая ул. Красноармейская, дома 43, 43-а, 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в;

ул. Мира, дома 2, 4-а, 4-б, 6, 6-б, 8;

Помпецкий переулок, д.1;

Перекопский военный городок, дома 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31;

ул. Стрелецкая, дома 3-а, 42, 42-а;

Стрелецкий городок, дома 49, 54, 57, 58, 60;

ул. Университетская, дома 7, 9, 11 С 23 мая по 5 июня

ул. Большие Ременники, дома 2-а, 13, 16, 17-а, 18;

ул. Большая Московская, дома 3, 4, 6, 9, 15, 17, 24, 28;

ул. Горького, дома 27, 77-а, 77-б, 79-а;

ул. Гороховая, д.20;

ул. Гоголя, д.9;

ул. Георгиевская, дома 2-б, 2-д, 3;

ул. Дворянская, дома 1, 5/1, 10, 10-а, 16, 16-а;

ул. Дзержинского, дома 3, 5, 6, 6-а;

ул. Кирова, д.8-а;

Костерин переулок, д.13;

Кирпичный проезд, д.1;

ул. Летне-Перевозинская, дома 1-а, 7;

ул. Мира, дома 17, 17-а, 22, 22-а;

ул. Малые Ременники, дома 11, 11-а;

ул. Никитская, дома 1, 3, 4-а, 5, 23, 25;

Октябрьский проспект, дома 3, 4, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 12, 14, 16, 16-а, 21, 25, 27, 40, 41-б, 43-а, 45-а, 45-б, 47-а, 47-б;

ул. Стрелецкая, дома 1, 3, 29-в;

ул. Студенческая, дома 1, 2-а, 3/12, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 18, 18-а, 18-б;

ул. Семашко, д.13;

ул. Спасская, дома 5-а, 5-б, 6;

ул. Сакко и Ванцетти, дома 23, 23-б;

ул. Токарева, дома 1, 1-г, 3, 4, 5, 6, 8, 10 С 29 мая по 11 июня

ул. Березина, дома 1, 2-а, 3, 4, 5;

ул. Батурина, д.21;

ул. Горького, дома 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 55, 55-а, 57, 59-а, 67;

ул. Зелёная, дома 1-а, 2, 3, 4, 6, 25;

ул. Краснознамённая, дома 1, 3-а, 6;

ул. Кирова, дома 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 21, 22;

ул. Мира, дома 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30-а, 31, 32-б, 34-а;

Октябрьский проспект, дома 40, 42-а;

ул. Связи, дома 1, 1-а, 3;

ул. Строителей, дома 3, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 10-а;

ул. Сакко и Ванцетти, дома 35, 39, 42 С 1 по 14 июня

ул.1-я Пионерская, дома 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 62, 64, 66;

ул. Грибоедова, дома 2, 6/88, 9;

ул. Куйбышева, д.24;

ул. Каманина, дома 4, 6, 10/18;

ул. Лермонтова, дома 13, 15, 15-а, 17/19, 19, 21, 22, 26, 26-а, 28-а, 28-г, 30, 30-а, 34-а, 37, 39, 41, 41-а, 44-а, 45;

ул. Мира, дома 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96;

ул. Почаевская, дома 3, 5, 7, 10, 10-а;

Северный проезд, дома 2, 3, 4, 5, 5-а, 6;

ул. Северная, дома 4, 4-а, 9-а, 9-б, 11, 12-а, 13;

ул. Труда, дома 2/7, 4, 4-а, 7, 8, 8-а, 10/20, 11, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а;

ул. Усти-на-Лабе, дома 20, 22, 28, 36 С 7 по 20 июня

ул. Балакирева, дома 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-б, 53, 53-а, 55, 57;

ул. Лакина, дома 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б,

149, 149-а, 151, 153, 153-а, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 159, 157-б, 159-а;

Перекопский военный городок, д.33;

проспект Строителей, дома 13-б, 13-г, 13-д, 15-б, 17, 19, 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48;

ул. Университетская, дома 8, 8-а, 12;

ул. Чернышевского, д.76 С 7 по 20 июня

ул. Алябьева, дома 3-а, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25;

ул. Балакирева, дома 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43-д, 57-а;

ул. Бобкова, дома 1, 1-а, 3, 3-а, 7, 8;

ул. Даргомыжского, дома 5, 18, 20;

ул. Красноармейская, дома 38, 40, 46, 49;

ул. Лакина, дома 167, 167-а, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 177, 183, 185, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 195;

ул. Ново-Ямская, дома 12/22, 16, 26, 34-а;

ул. Стасова, дома 23, 31, 36-а, 40, 40-а;

ул. Сурикова, дома 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26;

проспект Строителей, дома 21, 23, 25, 27;

ул. Чайковского, дома 5, 12/22, 23, 25, 25-а, 30, 34, 36-б, 38, 38-г, 38-б, 38-д, 40, 40-б, 46-а, 48, 50-а С 17 по 30 июня

ул. Большая Нижегородская, дома 34, 34-б, 36, 63-а;

ул. Вокзальная, дома 2, 3, 5, 12, 14, 16, 32, 47;

ул. Карла Маркса, д.16;

ул. Каманина, дома 21, 23-а, 25;

ул. Луначарского, дома 24, 29-а, 35;

ул. Михайловская, дома 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61;

ул. Полины Осипенко, дома 1, 1-а, 2, 3, 5;

ул. Суздальская, дома 2, 14;

ул. Усти-на-Лабе, дома 1, 2, 2-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 6, 7, 7-а, 7-б ул.9-го Января, дома 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 7;

ул. Батурина, д.14;

ул. Горького, дома 2-а, 5;

ул. Дворянская, д.16;

ул. Диктора Левитана, дома 2, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5, 5-а, 26, 29, 31, 33, 35;

ул. Доватора, дома 2, 3-а;

ул. Княгининская, д.2;

ул. Казарменная, дома 5, 5-а, 7, 9, 9-а;

ул. Красноармейская, дома 24, 24-а, 28, 30, 34-г;

ул. Луначарского, дома 13-а, 15, 28, 28-а;

ул. Ломоносова, д.1;

проспект Ленина, дома 1, 2, 8-а, 20, 20-а, 23, 32, 34, 38, 40, 42, 44;

ул. Михайловская, д.8-а;

ул. МОПРа, дома 12, 12-а, 13, 15;

ул. Музейная, д.2;

ул. Мусоргского, дома 1, 1-а;

Ново-Ямской переулок, дома 4, 4-б, 6-а, 8;

ул. Ново-Ямская, дома 2, 2-а, 4, 6, 17, 17-а, 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 29, 29-а, 31, 31-а;

ул. Офицерская, д.20;

Октябрьский военный городок, дома 7, 7-а, 21, 23, 24, 25;

ул. Пичугина, дома 11-а, 11-б, 12, 12-а, 13, 14;

ул. Разина, дома 2, 7-а, 7-б, 11, 12-а, 14;

ул. Стрелецкая, д.36-а;

ул. Садовая, дома 15, 17;

ул. Сущёвская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а;

ул. Сакко и Ванцетти, д.41-а;

ул. Студёная Гора, дома 5-б, 7, 34, 34-а, 36 С 1 по 14 июля

ул. Безыменского, дома 1, 1-а, 1-г, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 11, 11-а, 11-б, 13, 13-а,

13-б, 15, 17-а, 17-б, 19, 21, 21-а, 21-б, 23;

ул. Большая Нижегородская, дома 95, 97-а, 104, 107-а, 109-а;

ул. Жуковского, дома 18, 20, 20-а, 22;

ул. Комиссарова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 4-б, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10/13, 10-а, 12-а, 14, 18, 20, 22, 26, 28;

ул. Куйбышева, дома 36, 36-а, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 52, 52-а, 54, 56, 58;

ул. Погодина, дома 2-а, 2-б, 3;

Суздальский проспект, дома 11-а, 13, 13-а, 23-а, 25-а;

ул. Соколова-Соколёнка, дома 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 4-б, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-г, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-б, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24, 26, 26-а, 28, 31 С 13 по 26 июля

ул. Большая Нижегородская, д.104;

ул. Восточная, дома 20-а, 80, 80-а, 80-б;

ул. Добросельская, дома 2, 2-в, 4, 34, 38-а, 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б, 167-г, 169, 171, 173, 175, 177, 179-а;

Добросельский проезд, дома 2, 4;

ул. Жуковского, дома 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14;

ул. Комиссарова, дома 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 33, 33-а, 35, 35-а, 37, 37-а;

Константино-Еленинский проезд, д.1;

ул. Растопчина, дома 49-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б;

ул. Суворова, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 11;

ул. Соколова-Соколёнка, дома 6-б, 6-в, 18-а, 24-а, 30;

Суздальский проспект, дома 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9-а, 9-б, 9-г, 11, 11-д, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 24, 25, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 31, 35;

ул. Юбилейная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11-а, 12, 14, 15, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34 ул. Добросельская, дома 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-а, 191-б, 191-в, 193, 193-а, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 197, 197-а, 199-а, 201, 201-б, 203-а, 205-а, 207-б, 215, 217;

ул. Егорова, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 14, 16, 16-а;

ул. Комиссарова, дома 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69-а;

ул. Растопчина, дома 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35/37, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 49, 49-а, 51;

Суздальский проспект, д.6;

ул. Юбилейная, дома 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78 С 18 по 31 июля

проспект Строителей, дома 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 20-б, 22, 22-а;

ул. Чернышевского, д.3 С 21 июля по 3 августа

ул.850-летия, дома 4-а, 6;

ул. Асаткина, дома 2-а, 2-б, 4/6, 8;

ул. Белоконской, дома 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25;

ул. Горького, дома 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85-а, 85-б, 87, 87-а, 89, 91, 93, 95-а, 97;

ул. Гастелло, д.2;

ул. Луговая, д.20;

ул. Лакина, дома 1, 3;

ул. Молодёжная, дома 1, 2, 4;

ул. Никитина, д.2-б;

проспект Строителей, дома 2-а, 2-б;

ул. Студенческая, дома 6-г, 6-д С 27 июля по 9 августа

1-й Коллективный проезд, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7;

ул. Асаткина, дома 2-б, 34, 36;

ул. Горького, дома 48, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 60, 60-а, 84, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131;

ул. Гастелло, дома 1, 3, 7, 7-а, 15, 17;

ул. Никитина, д.2-а;

ул. Народная, дома 8, 16;

проспект Строителей, дома 1, 2;

ул. Тракторная, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 13, 14, 15 С 31 июля по 13 августа

ул.1-я Пионерская, д.88-г;

ул. Березина, д.2-а;

ул. Кирова, дома 15, 17, 19;

ул. Краснознамённая, дома 5, 6-а, 8, 8-а, 10;

ул. Модорова, дома 3, 4, 4-а, 5, 6, 8;

ул. Матросова, дома 28-а, 28-б;

ул. Северная, дома 55, 63, 65;

ул. Юрьевская, д.3/32 ул. Кремлёвская, дома 4-а, 10, 12;

ул. Луначарского, дома 28-а, 37-а;

ул. Лермонтова, д.11-а;

ул. Михайловская, д.20;

ул. Музейная, дома 2, 7;

ул. Осьмого, дома 2, 4, 2/6;

ул. Подбельского, дома 2, 12, 14, 16, 19;

Почтовый переулок, д.4 ул. Суздальская, дома 2, 14;

Спортивный переулок, дома 1, 2, 4-а;

ул. Усти-на-Лабе, дома 1, 8, 8-а, 14, 16 С 10 по 23 мая ул. Верхняя Дуброва, дома 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 33, 34, 36, 36-г, 36-ж, 38, 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 40-а, 41;

ул. Нижняя Дуброва, дома 32-а, 34, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 46-б;

ул. Тихонравова, дома 9, 11, 13 С 14 по 27 мая ул. Центральная, дома 1, 1-а, 5, 19 ул. Благонравова, дома 3, 7, 9;

ул. Верхняя Дуброва, дома 1, 2, 2-а, 3, 5, 8-а, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-а, 21, 22, 22-а, 22-б, 26-а, 26-ж С 21 мая по 3 июня

ул. Белоконской, д.16 С 3 по 16 июня

ул. Офицерская, д.6 С 13 по 26 июня

мкр. Лесной, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-б, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15 ул. Зелёная, дома 58, 60, 62, 64, 66, 68;

ул. Песочная, дома 2, 2-д, 7, 9, 11, 13, 15;

Судогодское шоссе, дома 3-а, 5, 11-б, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-в, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, 35, 37, 39, 39-б, 41, 43, 45, 51-б, 51-г, 63, 67-а, 69, 71, 71-а С 1 по 14 июля

ул. Безыменского, дома 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 14-а, 14-б, 14-д, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 24, 26, 26-а;

ул. Соколова-Соколёнка, дома 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 27, 29 С 2 по 15 июля

Строительный проезд, дома 11, 11-а мкр. Оргтруд

ул. Октябрьская, д.4 мкр. Юрьевец

ул. Ноябрьская, дома 105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 113-а, 115 С 3 по 17 июля

ул. Верхняя Дуброва, дома 37, 39, 41;

ул. Нижняя Дуброва, дома 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 37, 37-а, 39 С 9 по 22 июля

мкр. Юрьевец

Институтский городок, дома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 17, 19, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32;

ул. Михалькова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3, 3-б, 3-в, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

ул. Ноябрьская, дома 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 9-а, 15;

Школьный проезд, дома 1, 1-а, 3, 8 С 17 по 30 июля

ул. Парижской Коммуны, дома 45-а, 45-б, 45-д, 56 ул. Дворянская, дома 13, 15;

ул. Садовая, д.10 С 30 июля по 5 августа

ул. Баумана, дома 2-а, 8, 10;

ул. Василисина, дома 8, 8-а, 8-б, 20, 22, 22-а, 22-б;

ул. Завадского, дома 7-а, 9-б, 11-б, 11-в, 13, 15-а;

проспект Ленина, дома 67-в, 67-б С 6 по 19 августа

мкр. Энергетик

ул. Садовая, дома 13, 15;

ул. Северная, дома 1-я, 2, 4, 5, 7, 11, 11-а, 11-б, 13;

ул. Энергетиков, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4-а, 5-а, 6, 9, 23, 25, 27, 27-а мкр. Оргтруд

ул. Молодёжная, д.7;

ул. Новая, дома 2, 3, 4, 6, 7, 9;

ул. Октябрьская, дома 16, 21-а, 23, 25, 27;

ул. Строителей, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7;

ул. Фрунзе, д.1 С 13 по 26 августа

ул. Диктора Левитана, дома 42, 49, 53, 55-а;

ул. Центральная, дома 5, 7 ул. Василисина, дома 10, 16-а, 18-в;

ул. Завадского, дома 1, 3, 5, 7, 9-а, 13-а, 13-б;

ул. Западная, д.59;

ул. Крайнова, дома 4, 5, 14-а, 18;

проспект Ленина, дома 48, 59, 61, 62, 63, 65, 65-а, 65-б, 67-а, 69-а, 71, 71-а;

ул. Ново-Ямская, д.79;

ул. Николая Островского, дома 62-а, 64, 66-а;

ул. Разина, д.30;

ул. Солнечная, д.54;

ул. Ставровская, дома 1, 2-а, 3, 4-б, 6-а;

ул. Чапаева, д.4 12 мая, 26 мая, 2 июня, 23 июня, 7 июля, 21 июля, 4 августа, 18 августа, 1 сентября, 15 сентября

ул. Батурина, дома 35, 37, 37-а, 37-б, 37-г