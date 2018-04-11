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Отсыпали щебнем и забыли: в управе КАО рассказали, когда на улице Технической появится асфальт
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Отсыпали щебнем и забыли: в управе КАО рассказали, когда на улице Технической появится асфальт 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На днях тюменцы пожаловались на бездорожье на улице Технической. По словам местных жителей, дорогу в частном секторе давно отсыпали щебнем, но до укладки асфальта дело не дошло.
— Улица Техническая — это почти центр Тюмени, но именно на этом месте закончились деньги у администрации. Когда я позвонила в прошлом году, чтобы узнать, когда случится чудо и заасфальтируют данный участок, мне сообщили, что пока они готовы сделать только тротуар. О содержании которого они в итоге забыли, — пожаловалась читательница 72.ru.
С вопросом, когда улица Техническая, протяженность которой составляет всего 740 метров, станет проезжей, редакция 72.ru обратилась в администрацию Тюмени. Специалисты управы Калининского округа сообщили, что дорожные работы на данном участке запланированы на текущий год.
— Устройство асфальтобетонного покрытия методом фрезерования на участке протяженностью 720 метров запланировано на текущий год. Помимо этого на Технической будет сделан отвод воды с подключением в систему ливневой канализации. Уже разработана и проектная документация на капитальный ремонт наружного освещения улицы. Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения запланируют после определения источника финансирования, — рассказали 72.ru специалисты управы КАО.
Специалисты добавили, что в 2016 году на этой улице проводился ямочный ремонт и выполняли работы по устройству недостающего тротуара. В прошлом году делали планировку и укрепление обочин. Щебнем тогда отсыпали участок от улицы рабочей до Кишиневской.
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