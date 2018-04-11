Нижегородке выставили астрономические счета за лечение в таиландской клинике

Вместо беззаботной радости отпуск в Таиланде обернулся для жительницы Дзержинска Ольги Еруновой и её семьи серьёзными проблемами. На отдыхе у нижегородки случился инсульт. К счастью, женщину удалось спасти. Однако счета за лечение шокировали её родственников.

Ударная волна

Тридцатидевятилетняя Ольга Ерунова, отправляясь с мужем, ребёнком и сестрой мужа в Таиланд на остров Пхукет , была совершенно здоровым человеком. Как все добросовестные туристы, они оформили довольно дорогие медицинские страховки с приличным покрытием. На райских островах Еруновы провели десять прекрасных дней, ничто не предвещало беды. Семья уже должна была возвращаться домой, но в аэропорту Ольге стало плохо.

— Она упала в обморок, захрипела, изо рта пошла пена, — рассказывает сестра Ольги Татьяна Глотова. — Сначала подумали на тепловой или солнечный удар, но потом оказалось, что все куда страшнее — случился инсульт.

Женщину нужно было срочно оперировать, но такие хирургические вмешательства в больницах Пхукета не проводят, поэтому Ольгу перевезли за 800 километров с лишним сначала в одну клинику Бангкока , потом в другую. Семилетний сынишка с тётей отправился домой, с Ольгой остался муж Сергей. Нижегородку прооперировали, состояние её улучшилось, но об отправке на родину речи не шло — перелёт она могла не перенести. Теперь клиника Бангкока, где находится Ольга Ерунова, требует срочно перевести несколько миллионов рублей на их счёт в качестве предоплаты за содержание пациентки. В противном случае больную угрожают просто выставить на улицу.

— Медицинская страховая компания, с которой сестра заключила договор при покупке тура, признала её случай страховым, но согласилась выплатить только 50 тысяч долларов — это около 2 миллионов 878 тысяч рублей, — говорит Татьяна. — Этой суммы хватит только на оплату самой операции и на транспортировку на скорой помощи.

По словам девушки, у страховой компании не было договора с этой дорогостоящей клиникой, каждый день пребывания в которой стоит порядка 80 тысяч рублей.

— Ждём, когда Ольгу перевезут в бюджетную клинику, но какие-то бумажные формальности затягивают дело, — поясняет Татьяна. — И сколько дней Ольге предстоит провести в тайской клинике на реабилитации, прежде чем она сможет выдержать перелёт, неизвестно.

Богатые тоже плачут

Мы связались с представителем туристической компании, которая оформляла семье Еруновых путёвки в Таиланд.

— Ольга — опытная путешественница, — рассказывает Мария. — Они с семьёй уже несколько лет подряд ежегодно брали у нас тур и всегда оформляли дорогие медицинские страховки. Так было и в этот раз. То, что произошло с ней, — несчастный случай, который трудно предусмотреть.

По мнению Марии, проблема в том, что в Таиланде очень дорогая медицина, и если попадаешь в госпиталь, с которым у страховой компании нет договора, могут возникнуть проблемы.

— Ольга вылетала в Таиланд абсолютно здоровым человеком, а здоровому человеку сложно представить, что ему могут понадобиться расходы на реабилитацию после операции и на специальную транспортировку авиабортом, — поясняет турагент. — Поэтому редко кто включает в стоимость путёвки такие пункты. Так что путешественники должны быть готовы к тому, что в серьёзных случаях какую-то часть за лечение придётся заплатить самостоятельно.

Окончательной суммы за лечение Еруновым никто назвать пока не может, официальные счета до выписки клиника предоставлять отказываются. Но звучат уже суммы в три миллиона рублей.

Сестра Ольги рассказала о беде, которая произошла в их семье, в социальных сетях и попросила о помощи. Однако, по её словам, ей пришлось столкнуться с массой негатива по поводу сбора денег для людей, позволяющих себе дорогие курорты.

— Сейчас мы прекратили сбор средств, — констатирует Татьяна. — В любом случае я дам отчёт о каждом затраченном из пожертвований рубле. Оставшиеся средства мы переведём в фонд помощи больным детям.

Свой страх и риск

В медицинской страховой компании, где покупала полис семья Еруновых, советуют собирать страховку путешественника по принципу конструктора «Лего»: включив в неё как можно больше различных рисков.

— Самый дешёвый базовый полис с маленьким набором рисков годится только для того, чтобы сделать визу, — поясняют в страховой компании. — Например, самый дешёвый базовый полис в страны Азии стоит 1,4 доллара в сутки (примерно 90 рублей). Его покрытие не больше 50 тысяч долларов. Учитывая, что в этих странах очень дорогая медицина, его может не хватить на лечение, и платить придётся из своего кошелька. Самый дорогой полис в тот же Таиланд стоит 37 долларов в сутки, он включает практически все риски, в том числе связанные с употреблением алкоголя, беременностью, хроническими заболеваниями, активным спортом и так далее. Но даже самый дорогой полис не даёт гарантии полного возмещения лечения за рубежом.

Поэтому профессионалы советуют не отправляться в страны с дорогими медицинскими услугами больным с хроническими заболеваниями и пожилым людям, а также тем, кто не имеет финансовой подушки безопасности на непредвиденный случай.