Спроектированное с помощью BIM-технологий здание полиции будет построено в Коммунарке

В Коммунарке появится необычное здание полиции, спроектированное с использованием BIM-технологий, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Административное здание» по адресу: пос. Коммунарка, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы . Проектом предусматривается строительство трехэтажного здания полиции для размещения в нем личного состава УВД . Для обеспечения работы структурных подразделений в здании предусмотрены кабинеты для сотрудников, конференц-зал, тренажерный и спортивный залы, стрелковый клуб, а также подземная автостоянка для служебного автотранспорта», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что здание спроектировано с применением технологий информационного моделирования — BIM-технологий. Внешне здание не похоже на традиционные административные объекты — оно не будет отделено ограждениями и гармонично впишется в окружающую городскую застройку.

Технологическая часть проектной документации предусматривает размещение в административном здании дежурной части, уголовного розыска, отделение дознания, отделение по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, отделение по делам несовершеннолетних, отдел лицензионно-разрешительной работы, отдел оперативно-розыскной информации, отдельный взвод ППС, следственное отделение, отдел кадров, а также подразделения тылового обеспечения.