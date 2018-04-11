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Прокурорам добавили работы по резонансным делам
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Прокурорам добавили работы по резонансным делам 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Генпрокуратура РФ представила проект приказа Юрия Чайки о порядке взаимодействия надзорных органов со СМИ. В нем регламентируются сроки предоставления журналистам информации по наиболее «громким» делам, а заодно устанавливается частота обновления новостных лент на сайтах прокуратур.
Как следует из документа, данное направление деятельности можно считать «одним из важнейших» в работе ведомства. Развивая этот принцип, ответственные лица обязаны максимально оперативно сообщать в СМИ, прежде всего, о направлении в суд наиболее резонансных уголовных дел и о вынесении по ним судебных решений. То же относится к прокурорским проверкам, «в процессе которых вскрыты многочисленные нарушения законов».
Информацию о предстоящей передаче в суд подобных дел необходимо отправлять в прокурорские структуры, взаимодействующие со СМИ, точно «в день утверждения обвинительного заключения», о дате начала слушания дел — «за день до судебного заседания», а информацию о судебных решениях по данной категории дел — «в день их вынесения».
Из сведений же о проверках, благодаря которым стало известно о «массовом» нарушении законов, рекомендовано публиковать лишь «допустимые для придания гласности». Вместе с тем материалы, которые предположительно могут вызвать широкий общественный резонанс, нужно направлять в ведомственные пресс-службы «в предельно сжатые сроки».
Документ возлагает на прокуроров субъектов РФ и руководителей специализированных прокуратур обязанность обновлять новостные ленты интернет-представительств ведомства в ежедневном режиме. Они же должны не реже одного раза в квартал организовывать выступления в СМИ прокурорских работников.
Официальные сообщения от имени Генпрокуратуры публикуются исключительно через управление взаимодействия со СМИ. При этом отвечать за достоверность и полноту содержащихся в них сведений станут сотрудники, лично представившие материалы в управление.
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